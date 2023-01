“Kad preuzmete tuđu valutu, stavili ste se na milost onima koji njom upravljaju”

Podijeli :

Izvor: N1

Ratko Bošković, novinar, autor i ekonomist gostovao je u Newsnightu kod Ivana Hrstića kod kojeg je komentirao uvođenje eura, zaokruživanje cijena te alate kojima država može kontrolirati cijene.

Bošković ističe kako je promjena valute veliki šok i da kod ljudi izaziva veliki stres.

“Dođete u dućan i ne prepoznajete te cijene, ne znate zapravo što koliko košta”, kaže. Dodaje da će najveći šok građanima biti kad vide da im se nekoliko tisuća kuna pretvorilo u nekoliko stotina eura i da s tim moraju preživjeti cijeli mjesec.

“Tih nekoliko stotina eura ili dolara bila bi solidna cijena za preživjeti jedan tjedan, ali za mjesec dana ne. Mislim da će to odraziti na potrošnju, nemam neke egzaktne podatke, ali mislim da će doći do velikog suzdržavanja potrošnje”, kaže Bošković.

“Inflacija za prosječnog čovjeka lani je bila 30 posto”

Na pitanje je li doista rasla cijena proizvoda ili je to dimna zavjesa preko cijene nekih pojedinačnih proizvoda, Bošković kaže kako je ljude sve ovo malo iznerviralo.

“Najviše ih je zasmetalo zaokruživanje malih cijena. Dođete na kavu, a ona je zaokružena za cijeli broj centa. Nije nas to ni prije smetalo, ako je kava koštala 18 kuna ostavljali smo 20. Sad nas to jako smeta”, kaže Bošković i dodaje kako vjerojatno nije sam dolazak eura digao cijene.

Dodaje kako smatra da su neki proizvođači iskoristili priliku da kad potrošači nisu u mogućnosti usporediti cijene, da malo dignu cijene.

Ne pijete dovoljno vode? To može biti povezano s ozbiljnim zdravstvenim rizicima Kaos u Splitu: Parkira gdje tko hoće, mjesta nema, a cijene će rasti…

“Proizvođači i trgovci dižu cijene iz dva razloga: jedan je što moraju, što su prisiljeni na to, a drugi je taj što mogu po povišenoj cijeni naći kupce, a da im to ne uništi posao. To treba razumjeti, milim da to treba biti ok. Stvari će se izbalansirati s vremenom. Izbanlansirati će se plaće i mirovine i cijene. Možda će to biti na malo nižoj razini, ali će se izbalansirati. Nastradat će oni koji ne mogu dignuti cijene, kojima potrošači određuju cijene”, smatra Bošković.

Trgovci tvrde da nisu dizali svoje marže, da su ostale u lipu iste kao i prošle godine i inzistiraju da su cijene proizvođača i dobavljača narasle što je dovelo do rasta konačne cijene koju plaća kupac. Na to Bošković kaže da je rast cijena bio prošle godine.

“Život prosječnog čovjeka lani je poskupio 30 posto. Inflacija za prosječnog čovjeka lani je bila 30 posto”, kaže Bošković i dodaje da je dobra vijest da inflacija u Europi pada.

Misli i da će i u Hrvatskoj inflacija krenuti prema dolje. “Tempo cijelom svijetu diktira Amerika. Kad se u Americi počnu smirivati strasti pnda se to prelije na Europu, pa i na nas”, kaže Bošković.

“Monetarne alate HNB je prenio na Europsku centralnu banku”

Primjećuje da se Vlada jako uzrujala oko cijena i podsjetio da je Hrvatska narodna banka ta koja je zakonom zadužena za održavanje stabilnosti cijena. “Sad smo taj monetarni instrument prenijeli u Europsku središnju banku u Frankfurt. Sad ako želite znati što se poduzima da se smanji inflacija u Hrvatskoj, morate zvati Europsku središnju banku”, podsjeća Bošković.

“Nas ekonomska znanost uči da je inflacija monetarni fenomen koji se mora smanjivati, gušiti monetarnim metodama. I za to centralne banke imaju alate. Naša centralna banka za tim alatima nije posegnula. Ona ih se njih većinom odrekla. Od 1992. se vodi monetarna politika održavanja cijena isključivo preko tečaja. Mi smo fiksirali hrvatsku valutu na inozemnu valutu, prvo njemačku marku, a onda i euro, a tom tehnikom vi ostajete bez ikakvog alata, instrumenata za sprečavanje inflacije”, kaže Bošković.

Poljska kupuje još 116 tenkova od SAD-a Što su hrvatski političari govorili o euru dok ga nismo uveli? Evo podsjetnika

Podsjetio je da je u bankarskom sustavu bilo 70 posto kunskog prometa i da je stvoren privid da je Hrvatska imala monetarni suverenitet kojeg nije koristila. “S tim novcem i kreditima netko je trebao upravljati”, tvrdi Bošković upućujući da je sa tim sustavom upravljao HNB.

Također, ističe kako je u Europi i Hrvatskoj stvoren jedan bankocentrični sustav preko kojeg se ekonomija financira kreditima i podsjeća kako smo mi prodali banke strancima. “Kad prodate banke, prodali ste dušu, a kad preuzmete stranu valutu kao vlastiti, prodali ste apsolutno sve i stavili ste se na milost ili nemilost onima koji upravljaju tom valutom”, tvrdi Bošković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.