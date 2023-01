Novaković objasnila zašto bi ministar Butković mogao biti u problemu

Podijeli :

Izvor: Marko Prpic/PIXSELL

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Nataša Novaković, gostovala je u Newsroomu gdje je komentirala odlazak ministra Butkovića na Novogodišnji koncert u Beč.

Podsjetimo, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković, proveo je prvi dan nove godine u Beču, na Novogodišnjem koncertu Bečke filharmonije. Zbog iznimno velike potražnje, ulaznice za tri tradicionalna završna godišnja koncerta izvlače se ždrijebom, a Butković je rekao da mu je karte poklonio prijatelj, no problem je što prosječna karta košta 1200 eura, a javni dužnosnici ne smiju primiti toliki dar.

Novaković je potvrdila da je Povjerenstvo zaprimilo upit i da skupljaju podatke. “Dužnosnici ne smiju primati dar veći od 500 kuna”, napomenula je.

“Mi trenutno ne znamo kako je on došao do karata, je li on došao putem tombole ili možda prijatelj. Ne znamo puno, znamo da je izjavio da je dobio od prijatelja i da je to platio i na nama je da to pokušamo utvrditi”, rekla je.

FOTO Pogledajte kako izgleda lažna, a kako prava novčanica eura Istražili smo isplati li se po hranu u Sloveniju. Pogledajte razlike u cijenama

Butković nije bio spreman reći medijima o kojem je prijatelju riječ. “Dužnosnici su svjesni svoje situacije., Imali smo i prije takve primjere. Od prijatelja možete dobiti do 500 kuna najviše. Ako ti prijatelj pokloni auto to je uredu, ali ako se radi o sponzoru to je druga stvar. I takve smo predmete imali”, dodala je Novaković.

“Privatne kompanije vani si to sigurno ne bi dozvolile. Naše kompanije još uvijek takvo nešto smatraju normalnim. Vani je to toliko regulirano da se ne mogu primit ni predmeti i manji od 500 kuna. Naprosto neke granice postoje i velike kompanije si neće dozvoliti da si naprave veliki skandal zbog ničega”, rekla je.

“Kada gledate ovaj predmet on je dosta benigan, ali ovime pokazujemo kakva je naša kultura prema tomu, a koju treba mijenjati. Mislim da bi svim dužnosnicima to biti jasno, ali nažalost nije tako”, objasnila je Novaković i dodala da njezin mandat traje do 8. ožujka, odnosno do Dana žena.

“Žao mi je nakon što se uđe u EU i prođe taj “screening”, sve se jako malo prati kada je u pitanju sukob interesa”, rekla je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Ovo su stvari koje ne smijete nositi preko granice. Kazne i preko 13.000 eura! Koje kovanice kune najviše vrijede na tržištu? Jedna se prodaje za 130 eura Jednostavan šalabahter preračunavanja eura u kune širi se društvenim mrežama