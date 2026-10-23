Oglas

NAKON PET MANDATA

Kajtazi izlazi iz Kluba nacionalnih manjina: "Nema povjerenja i kolegijalnosti"

author
Hina
|
23. lis. 2026. 15:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_210526_152271792
Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik romske i još 11 nacionalnih manjina Veljko Kajtazi objavio je u petak kako napušta Klub zastupnika nacionalnih manjina jer su se u njemu, navodi, izgubili povjerenje, kolegijalnost i mogućnost dogovora, a osobni interesi dijela članova postali važniji od manjinskih.

Oglas

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi, predstavnik romske i još 11 nacionalnih manjina, priopćio je kako napušta saborski Klub zastupnika nacionalnih manjina.

O svojoj odluci obavijestio je Klub zastupnika i nadležna tijela Sabora, a odsad će djelovati kao nezavisni zastupnik, pri čemu sve ostale njegove funkcije kao zastupnika ostaju iste, naveo je u priopćenju.

S obzirom na to da je zastupnik Kajtazi u Sabor ušao kao kandidat Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, dodaje se u objavi, o njegovoj odluci da napusti Klub raspravljalo se na nedavnoj sjednici Saveza, na kojoj je ta odluka i donesena.

"Osobni interesi postali su važniji od interesa nacionalnih manjina"

Što se tiče razloga zbog kojih napušta Klub, Kajtazi navodi da je vjerovao da Klub treba biti vođen zajedništvom te hrabrim i jedinstvenim zagovaranjem prava nacionalnih manjina, kao i da se treba temeljiti na kolegijalnosti i povjerenju. Smatra da njegovo sudjelovanje u radu Kluba više nema smisla jer su se povjerenje, kolegijalnost i mogućnost dogovora izgubili i jer su kod dijela njegovih članova osobni interesi postali važniji od interesa nacionalnih manjina.

U priopćenju Kajtazi ističe da se tijekom svih svojih pet mandata u Saboru trudio poštovati navedena načela i predstavljati Klub nacionalnih manjina na najbolji mogući način.

Teme
nacionalne manjine sabor saborski klub nacionalnih manjina veljko kajtazi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ