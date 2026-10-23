Kajtazi izlazi iz Kluba nacionalnih manjina: "Nema povjerenja i kolegijalnosti"

Što se tiče razloga zbog kojih napušta Klub, Kajtazi navodi da je vjerovao da Klub treba biti vođen zajedništvom te hrabrim i jedinstvenim zagovaranjem prava nacionalnih manjina, kao i da se treba temeljiti na kolegijalnosti i povjerenju. Smatra da njegovo sudjelovanje u radu Kluba više nema smisla jer su se povjerenje, kolegijalnost i mogućnost dogovora izgubili i jer su kod dijela njegovih članova osobni interesi postali važniji od interesa nacionalnih manjina.