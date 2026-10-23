NAKON PET MANDATA
Kajtazi izlazi iz Kluba nacionalnih manjina: "Nema povjerenja i kolegijalnosti"
Saborski zastupnik romske i još 11 nacionalnih manjina Veljko Kajtazi objavio je u petak kako napušta Klub zastupnika nacionalnih manjina jer su se u njemu, navodi, izgubili povjerenje, kolegijalnost i mogućnost dogovora, a osobni interesi dijela članova postali važniji od manjinskih.
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Saborski zastupnik Veljko Kajtazi, predstavnik romske i još 11 nacionalnih manjina, priopćio je kako napušta saborski Klub zastupnika nacionalnih manjina.
O svojoj odluci obavijestio je Klub zastupnika i nadležna tijela Sabora, a odsad će djelovati kao nezavisni zastupnik, pri čemu sve ostale njegove funkcije kao zastupnika ostaju iste, naveo je u priopćenju.
S obzirom na to da je zastupnik Kajtazi u Sabor ušao kao kandidat Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“, dodaje se u objavi, o njegovoj odluci da napusti Klub raspravljalo se na nedavnoj sjednici Saveza, na kojoj je ta odluka i donesena.
"Osobni interesi postali su važniji od interesa nacionalnih manjina"
Što se tiče razloga zbog kojih napušta Klub, Kajtazi navodi da je vjerovao da Klub treba biti vođen zajedništvom te hrabrim i jedinstvenim zagovaranjem prava nacionalnih manjina, kao i da se treba temeljiti na kolegijalnosti i povjerenju. Smatra da njegovo sudjelovanje u radu Kluba više nema smisla jer su se povjerenje, kolegijalnost i mogućnost dogovora izgubili i jer su kod dijela njegovih članova osobni interesi postali važniji od interesa nacionalnih manjina.
U priopćenju Kajtazi ističe da se tijekom svih svojih pet mandata u Saboru trudio poštovati navedena načela i predstavljati Klub nacionalnih manjina na najbolji mogući način.
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