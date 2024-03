Kako će Plenković reagirati na intervju europske tužiteljice za N1? Benčić: “Da je mudar, šutio bi”

Podijeli :

Saborska zastupnica i koordinatorica Možemo Sandra Benčić u N1 Studiju uživo s našim Igorom Bobićem razgovarala je o nadolazećim parlamentarnim izborima, pregovorima s SDP-om i o tome što očekuju od izbora.

Objasnila je kako će stranka birati nositelje lista. “Mi ćemo imati predizbore, jedina smo stranka u Hrvatskoj koja ima predizborni proces po uzoru na razvijenije demokracije, što znači da predsjednici stranke i korodinatori nisu ti koji sami sastavljaju liste nego svi članovi se mogu kandidrati i glasati za kandidate na listama. Na temelju toga se narpravi boodvanje i onda se korigira zip modelom ako je potrebno, da bi se osiguralo da su žene ravnomjerno zastupljenje.”

Najavila je da će to vrlo brzo biti gotovo. Lijevo-liberalno koalicija od 10 stranka zajedno izlazi na izbore, a hoće li se Možemo! priključiti?

“Da mi je cent za svako takvo postavljenjo pitanje, imali bi love za kampanju”, našalila se Benčić.

“Jasno smo rekli kako, ponudili smo četiri izborne jedinice, SDP je prihvatio da razgovaramo o tome da tu imamo zajedničke liste i tako će i biti”, navela je saborska zastupnica.

“Mi smo govorili da smatramo da je najbolja opcija da se ide u dva ili tri bloka i da ta dva ili tri bloka imaju možda isprepletene točkaste izlazak u različitim izbornim jedinicama. Vidjet ćemo. Moguće da će na kraju to biti ishod”, kazala je Benčić i dodala: “Nacionalno samostalno izlazimo i pri tome ostajemo.”

U tijeku su pregovori s SDP-om oko zajedničkog izlaska u četiri izborne jedinice, no što ako ih SDP odbije?

“Onda nećemo zajedno. Već su na Predsjedništvu SDP-a prihvatili da se o tome razgovara, ja očekujem da će to ići u pozitivnom smjeru. To je njihova autonomna odluka, no hard feelings. Ne očekujemo da će do toga doći, ali ako dođe, mi imamo spremne ljude i lokalne grupe za liste”, istaknula je.

Prema posljednoj anketi, Možemo! ima 7,8 posto podrške. Benčić se osvrnula i na te pokazatelje, a komentirala je i što očekuje od izbora.

“Očekujemo da ćemo u kampanji rasti. Naša istraživanja pokazuju da je glas za nas siguran glas u svim izbornim jedinicama, svugdje osvajamo mandat, a da bi u onim izbornim jedinicima gdje bi mogli dobiti ekstra mandate i mi i SDP, odnosno ljevica jer imamo sinergiju i oduzimamo HDZ-u, u tim izbornim jedinicama smo odlučili ići zajedno”, navela je.

Na upit u kojoj će izbornoj jedinici biti ona, Benčić navodi da se prvo moraju provesti predizbori, ali da je moguće da će biti u prvoj.

“Plenković centralizira svu moć”

Osvrnula se i na gostovanje glavne europske tužiteljice Laure Kovesi u Točki na tjedan koja je poručila da smatra da hrvatski predsjednik Vlade pokušava zastrašiti europske tužitelje “dimnim zavjesama“. Benčić je komentirala kakvu rekaciju očekuje od premijera Andreja Plenkovića.

“Da je mudar, šutio bi i ne bi imao ništa za reći. Ali teško se tome možemo nadati”, kazala je Benčić pa nastavila: “To da premijer procjenjuje nadležnost pravosudnih tijela… On centralizira svu moć. Kad imate pogled izvana, to zaista izgleda strašno. To je nakaradno, nije normalno i pokazuje tendenciju da je Andrej Plenković premijer koji ne poštuje trodiobu vlasti, da mu nije stalo do razvoja institucija i da ne može podnijeti da postoje druge grane vlasti koje su jedanko važne i vrijedne kao izvršna vlast.”

