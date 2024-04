Ne stišavaju se reakcije nakon istupa žrtava Dalibora Matanića: “Sada smo u prilici ispraviti tu situaciju”

Podijeli :

Ne stišavaju se reakcije nakon što je Večernji list objavio istupe žrtava Dalibora Matanića. DORH je objavio da se provode izvidi o slučaju redatelja Dalibora Matanića, za kojeg se doznalo da je spolno uznemiravao kolegice. Dramska akademija objavila je da prekida suradnju s njim, a Društvo filmskih djelatnika čeka prijave kako bi se pokrenuo stegovni postupak - a pojavljuje se i strukovna inicijativa konkretnijim koracima koje bi promjenile atmosferu u kojoj je žrtvama teško prijavljivati nasilje.

Dalibor Matanić nakratko se vratio, pa ponovno nestao s Facebooka koji već danima bruji. Rijetke su glumice i glumci poslali jasnu i nedvosmislenu podršku žrtvama – no to je učinila Nina Violić koja je usput pozvala novinare da ne pokušavaju otkriti njihove identitete.

“Naše mlađe kolegice odlučile su istupiti anonimno i svaka im čast! Njihova snaga je u ogromnom broju koji neprestano raste. Imajte potpuno poštovanje molim Vas prema toj odluci. Niti jedna glumica koja započinje svoju karijeru nije zaslužila, nakon svega što je prošla, postati poznata i zapamćena kao Matanićeva žrtva”, poručila je Violić.

Matanić je ostao bez poslova, sve priznao i otišao na liječenje, a strukovne udruge osudile su njegovo ponašanje, nakon dramskih umjetnika i filmskih djelatnika pridružili su im se i fimski redatelji.

“Ovo je nasilje. Ovo je uznemiravanje, i sekuslano, i svakako uznemiravanje i to je nedopustivo”, rekao je Danilo Šerbedžija iz Društva hrvatskih redatelja.

Matanić je član – pa bi se s ovim slučajem mogao baviti časni sud Društva. No zbog povrede ugleda društva stegovni postupak neće pokretati sami nego čekaju prijave.

“Časni sud treba napraviti svoju istragu, uzeti izjave i od Dalibora Matanića i od osobe koja ga je prijavila. I donijeti odluku. Ako se Dalibor ne žali, onda to ide na skupštinu i skupština odlučuje o visini kazne – od opomene do isključenja”, dodaje Šerbedžija.

Nisu ih dobili dosad, kao ni policija, no institucije će se ipak uključiti po službenoj dužnosti. Tu mogućnost im je za ovaj tip kazenenih djela dale najnovije izmjene zakona.

“Mi moramo ipak poduzeti određene radnje da bismo mogli zaključiti o čemu se radi. Ono što smo, iz medijskih napisa, mogli zaključiti do sada je da bi se moglo raditi o kaznenim djelima koja se gone po službenoj dužnosti, dakle mi imamo obvezu da poduzemo izvide i to ćemo s nadležnim drzavnim odvjetništvom i poduzeti”, izjavio je Antonio Gerovac iz Uprave kriminalističke policije.

Duga šutnja i strah žrtava da progovore – problem je cijele Hrvatske pa i fimskog svijeta – zbog čega ravnatelj Hrvatskog audio vizualnog centra kaže – ovog će puta zaista okupiti sve strukovne udruge i između ostaloga organizirati primjerice call centar.

“Ljudi moraju znati da postoji anonimni call centar kojemu mogu prijaviti takve slučajeve i znati da je to anonimno. I znati da se bavi tim pitanjem, tom situacijaom osoba koja je stručna za to. To bi bilo izvan HAVC-a, izvan svih ovih institucija, primjerice Ženska Soba”, ravnatelj Chris Marcich HAVC-a

Da samo to neće biti dovoljno, pokazuje primjerice i slučaj na Akademiji dramskih umjetnika – gdje se i prijavljivalo i prosvjedovalo – ali bez većih rezultata.

“Kada gledamo i druge slučajeve ‘me too’, one su se pokrenule nastavno na krizu. Weinstein je bio užasan čovjek koji je zlostavljao svoju poziciju stvarne moći i kada su počele curiti te informacije, žene su se ohrabrile i to je krenulo. Ja mislim da smo mi sada u trenutku gdje imamo priliku ispraviti situaciju”, dodaje Marcich.

Prijedlog modela sigurnog pa i anonimnog prijavljivanja ali i sustavne edukcije, kaže Marcich, trebao bi biti gotov do kraja godine.

