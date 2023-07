Kako se turisti bore s vrućinama? “Nisam očekivao da će biti ovako”

Podijeli :

Split se od jutra pržio na 37 stupnjeva, pa se svatko na svoj način način nosio s vrućinama.

Neki su osvježenje pronašli u sladoledu, neki u fasciklu, dok se drugi hlade lepezama. Većina ipak spas pronalazi u vodi.

“Nisam očekivao da će biti ovoliko vruće. Baš je vruće. Pijem dvije ili tri boce vode na dan”, kažu Cole i Claudia iz Irske.

A brojni su i danas osvježenje pronašli u moru. Ovom paru iz Danske visoke temperature gode – no svjesni su opasnosti.

“Upravo smo izašli iz mora, ali obično imamo kape na glavi i budemo u hladu ispod stabala”, kaže Klaus.

“Moraš biti u hladu jer je to najvažnije prilikom boravka na suncu”, dodaje Dominic iz Poljske.

Očito nisu svi toga svjesni, pa je splitska hitna pomoć danas zbog toplinskog vala samo do 12 sati imala preko 30 intervencija. “Uglavnom je povezano sa starijom populacijom, sa kroničnim pacijentima te onima koji su bili direktno izloženi suncu”, kaže Dubravko Šola, voditelj smjene Zavoda za hitnu medicinu Split.

A oni koji su direktno izloženi suncu, jer zarađuju za kruh, svakako su građevinski radnici, tete na tržnici, bobiji u trajektnoj luci i brojni turistički djelatnici.

“Ja lipo upalin Vlak u snijegu na televiziji i onda meni bude ‘ladno. Ma šalin se, lito je i vrućine su. Bilo je grupo u prvi misec kad su bile velike temperature, to je bilo zabrinjavajuće”, tvrdi Darija, prodavačica na splitskom pazaru.

“Jedva preživljavamo. Ovaj ‘lad nas spašava, kućica od Lučke uprave al’ inače… i puno vode. Ista stvar, spašava nas ova klima u kućici al to je jedino. I kafić priko puta. Al’ kad zagužva posao morate na sunce”, dodaju Tea i Klara iz Prometne jedinice mladeži.

Teško se diše, no nitko se ne žali. “Treba se radit. Nema tu dileme. Radi se od 9 do 5, 9 do 6 tu negdi. Svako 15 minuta stanemo nešto popit, onda nam gosti kupe neko piće, tako da – priživi se”, tvrdi Rino, vozač bicikla za razgledavanje.

Preživjeti treba ovo ljeto jer toplinski valovi stižu jedan za drugim.

