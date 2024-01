Kaos u Zagrebu: Taksist lažno prijavio razbojništvo, policija ganjala krive sumnjivce. Jednog pronašli u gepeku

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Policija je raskrinkala kako je 46-godišnji taksist lažno prijavio da ga je razbojnički trojac opljačkao i ukrao mu automobil. Informacija o razbojništvu objavljena je jučer, da bi se danas doznalo da se radilo o lažnom prijavljivanju kaznenog djela.

Naime, 46-godišnjak je, kako se ispostavilo, taksi vozilo tvrtke za koju je radio posudio drugom čovjeku. Ovaj je, vozeći se, automobil oštetio, pa je 46-godišnjak svom poslodavcu, ali i policiji prodao lažnu priču.

Riješeno milijunsko razbojništvo u poslovnoj zgradi na Trnju Zagrebačka policija danima kontrolirala dostavljače i taksiste: Rezultati su poražavajući

Evo što je točno napravio

Nazvao je policiju i prijavio da su mu nepoznati razbojnici koji su mu prijetili nožem ukrali automobil. Policija je nedugo nakon toga na Aveniji Većeslava Holjevca zaustavila vozilo marke MG gospićkih registarskih oznaka kojim je upravljala ženska osoba.

U idućem trenutku utvrđeno je da se za upravljačem nalazi 36-godišnjakinja, dok je na stražnjem sjedalu bio 38-godišnjak. Policajci su otvorili i prtljažnik, te se iznenadili kada su tamo pronašli 33-godišnjaka.

Sumanuti bijeg pred policijom

On je, uočivši policajce počeo bježati. Iako su mu vikali da stane, on se na to oglušio. Na kraju su ga sustigli i vezali.

Ni tada se nije smirivao već se na tlu pokušavao osloboditi zahvata pružajući otpor. Cijelo vrijeme je vrijeđao policajca koji ga je uhvatio, pa je na kraju priveden u postaju.

U istom trenutku u bijeg se dao i 38-godišnjak. I on se oglušio na zapovijed policajaca, ali je i on sustignut i savladan.

Zbog ovog natezanja s policajcima obojici je ponuđena liječnička pomoć – 38-godišnjak ju je odbio, dok je 33-godišnjak nakon pregleda liječnika odbio daljnju hospitalizaciju.

A onda se sve raskrinkalo

U nastavku kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da ovo troje uopće nisu opljačkali taksista. On je svom znancu dao vozilo, a ovaj ga je oštetio pa je izmišljena priča o razbojništvu. Na kraju je prijavljen za kazneno djelo za koje zakon predviđa do tri godine zatvora.

Onaj 33-godišnjak koji je bježao policajcima i vrijeđao ih zaradio je optužni prijedlog zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira nakon čega je prepraćen na Općinski prekršajni sud u Zagrebu.

Protiv 36-godišnjakinje je također podnesen optužni prijedlog i to zato što je za upravljačem bila nadrogirana. I ona je privedena na prekršajni sud.

Izvukao se samo 38-godišnjak, koji nije prijavljen niti za jedno kazneno djelo ni prekršaj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.