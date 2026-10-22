jaka kiša
Kaštela pod vodom: Poplavljene kuće
Obilna kiša na području Kaštela u srijedu navečer poplavila je nekoliko ulica, otežavši promet vozilima, a voda je prodrla u prizemne i podrumske prostore stambenih zgrada, iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, navode iz DVD-a Kaštel Stari.
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„Obilna kiša padala je oko dva sata, što je stvorilo bujice na kaštelanskim prometnicama, a voda je prodrla u 20-ak prizemnih i podrumskih prostora stambenih objekata”, rekli su Hini u DVD-u Kaštel Stari.
Dodali su kako je na terenu bilo 17 vatrogasaca koji su intervenirali 19 puta na ispumpavanju vode. Također su potvrdili da nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva ni u jednome od sedam Kaštela.
Prema informacijama koje pristižu s terena, piše Dalmacija danas, stanje je osobito teško bilo na dijelovima Jadranske magistrale kroz Kaštela.
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