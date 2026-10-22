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jaka kiša

Kaštela pod vodom: Poplavljene kuće

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Hina , N1 Info
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22. lis. 2026. 06:50
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dalmacija
Dalmacija danas

Obilna kiša na području Kaštela u srijedu navečer poplavila je nekoliko ulica, otežavši promet vozilima, a voda je prodrla u prizemne i podrumske prostore stambenih zgrada, iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, navode iz DVD-a Kaštel Stari.

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„Obilna kiša padala je oko dva sata, što je stvorilo bujice na kaštelanskim prometnicama, a voda je prodrla u 20-ak prizemnih i podrumskih prostora stambenih objekata”, rekli su Hini u DVD-u Kaštel Stari.

Dodali su kako je na terenu bilo 17 vatrogasaca koji su intervenirali 19 puta na ispumpavanju vode. Također su potvrdili da nije bilo potrebe za evakuacijom stanovništva ni u jednome od sedam Kaštela.

Prema informacijama koje pristižu s terena, piše Dalmacija danas, stanje je osobito teško bilo na dijelovima Jadranske magistrale kroz Kaštela.

Teme
ispumpavanje vode jaka kiša kaštela poplava vatrogasci

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