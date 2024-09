Kekin: Milanovića treba pitati je li ljevičar. Kandidirala sam se da bi ljevica imala za koga glasati

Podijeli :

Ivana Kekin, predsjednička kandidatkinja Možemo!, bila je gošća N1 Studija uživo kod naše Ilije Radića s kojim je razgovarala o političkim aktualnostima.

Ivana Kekin istaknula je glavne odrednice svog programa: “Smatram da se predsjednica Republike mora glasno i neumorno zalagati za državu koja svim svojih građanima omogućava dobar i siguran život. Možemo bez dileme reći da Hrvatska trenutno nije ta država i da svjedočimo krizi upravljanja institucijama do mjere da one ne provode javni interes.”

“U Ustavu stoji da je zadatak predsjednika da brine o redovitom i usklađenom djelovanju i održavanju stabilnosti vlasti, što to znači? Treba brinuti kako rade institucije ove zemlje, kako upravljaju zajedničkim resursima, javnom infrastrukturom, je li to djelovanje usklađeno i je li u javnom interesu. Dosadašnji predsjednici su to prepuštali raditi i ako jesu, radili su to u nedovoljnoj mjeri”, dodala je Kekin.

“Milanović je dijelom otvarao teme uništavanja institucija”

Kekin je dodala da nije normalno imati državu u kojoj se građani moraju organizirati sami kako bi upozorili da institucije da rade svoj posao: “Je li zadatak institucije predsjednice da progovori o tome da naše institucije štite nasilnike kao što je ginekolog koji je osuđen za silovanje i dalje radi, i dalje zlostavlja žene na radnom mjestu.”

Komentirala je funkcioniranje Pantovčaka i Banskih dvora: “Slažem se da je Zoran Milanović dijelom otvarao teme uništavanja institucija, ali mislim da je to bilo nedovoljno. Ono što ću ja raditi kao predsjednica i što će biti drukčije u odnosu na sve moje prethodnike je da ću progovarati o temama koje su ključne, da ću stare teme gledati iz svježe perspektive, otvarati nove teme i ugroze, većina je u ovoj zemlji je zamorena starim politikama i ja ću biti predsjednica nove generacije.”

“Tvrda kohabitacija”

“Nije u javnom interesu kada dvije tako važne institucije ne mogu razgovarati, ali istini za volju treba se sjetiti da premijer Plenković radi aktivno i strateški na demontaži i omalovažavanju institucija u ovoj zemlji. Sigurno ću bez kompromisno zagovarati javni interes, a u javnom interesu je da imamo snažne institucije. Ako on na to neće moći odgovoriti onda će biti tvrda kohabitacija.”

Kekin se osvrnula i na ovlasti predsjednika: “Ne, mislim da su one dovoljne, ali se nisu u dovoljno mjeri koristile. ”

Odgovorila je na pitanje hoće li joj naštetiti dijeljenje glasova između nje i Milanovića kao kandidata lijevog spektra: “Milanovića se treba pitati kome se on točno obraća i je li ljevičar, nikada nisam čula da je to rekao. Kandidirala sam se da bi ljevica imala za koga glasati.”

