Kekin: Plenković krši Ustav, godinama. Dotakla se i Primorca: Savršen HDZ-ov kandidat

Podijeli :

N1

"Plenković krši Ustav, opasno je da dvije glavne institucije u državi imaju različite stavove o slanju vojnika u misiju NATO saveza, a da saborski zastupnici nemaju prave činjenice ususret glasanja", rekla je predsjednička kandidatkinja iz redova Možemo. Osim toga, u intervjuu za Media Servis dotaknuli su se i minimalne plaće te Vučićevog showa u Dubrovniku.

Da će u utrku za predsjednicu Ivana Kekin, stranka Možemo! odlučila je nakon unutarstranačkih predizbora. Za ovu poziciju se kandidirala jer, kako tvrdi, hrvatskoj treba predsjednica nove generacije.

A protukandidata je puno. Tu je aktualni predsjednik Zoran Milanović, kao i kandidat HDZ-a Dragan Primorac za kojeg kaže da je dobar izbor za njihovu stranku.

Primorcu plaćamo ozbiljne nvoce

“U smislu da nevjerojatno dobro predstavlja klijentelističko-koruptivni model kakvog HDZ u ovoj državi provodi. Cinično je naravno i to da je on, osim što je naravno Sanaderov bivši dečko, u smislu bio je u njegovoj Vladi, on je također i vlasnik privatne poliklinike koja sklapa ugovore s HZZO-om. Dakle, mi svi hrvatski građani gospodinu Primorcu i njegovoj privatnoj poliklinici plaćamo ozbiljne novce.”

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman prije nekoliko dana je poručio da Milanovićevu kampanju financiraju Rusi, što je jučer demantirala i SOA.

Kekin o misiji za Ukrajinu: Mogu odmah poručiti premijeru… Kekin: Glavni državni odvjetnik javno je poručio nižim razinama u DORH-u da lifraju informacije HDZ-ovcima

“To je toliko neozbiljno, neodgovorno i opasno da se temama nacionalne sigurnosti, a to financiraju li predsjednika Republike strani utjecaji, je pitanje nacionalne sigurnosti da se njima tako olako razbacuje. Ono što nam ide u prilog je da gospodin Grlić Radman zaista nije vjerodostojna politička persona pa sumnjam da se itko osobito uzrujao oko toga. Ja bih podsjetila javnost da je on još nedavno čitao visokim Putinovim dužnosnicima zaneseno poeziju.”

A vladajući to rade samo da bi izbjegli važne teme koje onda padaju u drugi plan, dodaje Kekin. To se događa i sad, nakon summita u Dubrovniku gdje je svojih pet minuta slave imao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. On je naime, u Dubrovniku pričao da Srbi imaju potpuno drugačiju sliku o Domovinskom ratu, a naš predsjednik ondje nije bio ni pozvan, prenosi Dalmatinski portal.

Plenkovićeva diplomacija toliko slaba…

“On je ukrao show i to govori o tome koliko je Andrej Plenković slab. Normalno da kad se radi summit jugoistočne Europe da se na njega zovu čelnici država Jugoistočne Europe, nije normalno da se ne zove čelnik države u kojoj se summit odvija. To da je Plenkovićeva diplomacija toliko slaba da on nije dogovorio okvir izjava, nego je dozvolio da tamo Vučić zaista ukrade show i mogli bismo zaključiti da ga je Vučić dobio na njegovom vlastitom terenu.”

A nakon što je predsjednik Milanović odbio dati suglasnost za slanje hrvatskih vojnika u Njemačku u NATO misiju za Ukrajinu, ta će se točka naći u Hrvatskom saboru. Za izglasavanje je potrebna dvotrećinska većina, a stav stranke Možemo! poznat je od ranije. Oni jesu za pomoć Ukrajini, ali ne i uplitanje naših vojnika. Ipak, njihova kandidatkinja za predsjednicu tvrdi da je riječ o potpuno suludoj situaciji u kojoj dvije najvažnije institucije u zemlji daju potpuno kontradiktorne informacije o temi koja je izrazito važna:

“Imamo predsjednika Vlade koji s jedne strane tvrdi da je to pet časnika i da sasvim sigurno, nikako i nipošto se ne ide u Ukrajinu i imamo predsjednika Republike koji tvrdi da su potencijalne posljedice te misije hrvatski vojnici u Ukrajini. To da se pred saborske zastupnike, ali i pred javnost ne mogu postaviti usuglašene činjenice je neodgovorno, pokazuje posljedice zapravo petogodišnjeg ignoriranja Ustava, prije svega od strane Plenkovića.”

Kekin: Sazvali su sjednicu bez provjere Turudićevog rasporeda? Očito je komunikacija dobra… Kekin: Iz javnog zdravstva novac se izvlači sve besramnije

“Jer se o tim pitanjima glasa na temelju činjenica, a ne na temelju povjerenja”, dodaje.

“Ja sada opet tražim i tražili smo jučer na Odboru za nacionalnu sigurnost da se sazove Vijeće za nacionalnu sigurnost, da tamo dođu i premijer i predsjednik, tome služi to Vijeće i da se utvrde neosporne činjenice o ovoj misiji. Ako se to ne dogodi, ja doista ne znam kako saborski zastupnici mogu pod punom odgovornošću glasati o toj misiji.”

Premijer je kršitelj Ustava – i to već jako dugo

“Zadaća predsjednika i premijera je da međusobno komuniciraju i da se usuglašavaju – to tako piše u Ustavu'” pojašnjava Kekin.

“On je apsolutno kršitelj Ustava i to već jako dugo. Ako pogledate u Ustavu stoji da je on dužan usuglašavati se. Nije usuglašavanje da nekom pošaljete dokument na potpis, nego je usuglašavanje da se dogovorimo. Demokracija generalno nije zamišljena kao sustav u kojem je sve po nečijem, nego dapače – da se moramo dogovarati, stvarati kompromise i pronalaziti najbolja moguća rješenja. On to čitavo vrijeme odbija i to je protuustavno.”

Dok rat na Bliskom istoku bijesni, Kekin ističe da kao i svatko tko ima oči strahuje od moguće eskalacije sukoba. Poručila je da trebamo biti svjesni da će to dovesti do novog vala imigranata, a od premijera su tražili da se prizna Palestina.

“Taj potez bi poslao jasnu poruku Izraelu da nema legitimitet, da na ovaj način uništava infrastrukturu, životni prostor i civile drugog naroda. Bešćutnost Plenkovićeve Vlade i njega samog koji je tu ideju priznanja Palestine otklonio rekavši da je ona bezvezna i nevažna je zapanjujuća.”

Premijer je jučer u Saboru predstavljao Godišnje izvješće o radu Vlade te poručio da će minimalna plaća od 1. siječnja biti 970 eura bruto.

“Od kad je Plenković premijer, stopa rizika od siromaštva nije pala, dapače za umirovljenike je rasla. Ovo dizanje minimalne plaće – ti ljudi su svedeni na rub gladi, super da ju dižete, ali nije dovoljno. U ovih osam godina ti ljudi su dodatno osiromašili”, tvrdi Kekibn.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Grlić Radman: “Moramo povećati našu potporu Ukrajini” VIDEO / Milanović odgovorio na Plenkovićeve i Grlić Radmanove prozivke, pogledajte snimku koju je objavio