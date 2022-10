Podijeli:







Izvor: N1

Jasmin Klarić, Telegramov politički analitičar i urednik gostovao je u N1 Studiju uživo te komentirao 6 godina Vlade Andreja Plenkovića.

“U 6 godina Vlade Andreja Plenkovića izdvojio bih potpuni pad svih kriterija u državi, uništavanje institucija, anemičan gospodarski rast, ali najviše od svega ubijanje vjere u politiku, promoviranje političke korupcije, egzistiranje uz pomoć korupcije”, rekao je Klarić te dodao: “Era Andreja Plenkovića ostavit će duboke i dugotrajne posljedice u hrvatskom društvu. Od posljedica njegove vladavine oporavljat ćemo se godinama, možda i desetljećima.”

Klarić navodi da je Plenković bio najeuropskije lice HDZ-a, no kako kaže, već je tad bilo jasno da iza njega stoje potpuno isti ljudi koji su stajali iza Karamarka i Sanadera.

“Niti je luk jeo, niti ga je mirisao”

“HDZ je možda u nacionalističkoj retorici postao malo mirnija stranka, ali po korupciji postali su još gori. Što se tiče Agrokora, Plenković niti je luk jeo, niti ga je mirisao, ali već onda se vidio jedan prijezir prema javnosti i propitivanju”, kaže novinar.

Već nakon te velike afere je bilo potpuno jasno da je, kaže, onaj isti stari dobri HDZ kakav poznajemo već trideset godina razlog zašto Hrvatska nije onakva država kakva bi trebala biti.

“Ako ti u šest godina Vlade ostane troje ili četvreo ljudi, jasno je da je tu nešto izrazito krivo napravljeno, ali to njega ne dira, on i dalje tvrdi da je nepogrešiv”, rekao je.

Klarić navodi da je Vladina borba s covidom bila posebna katastrofa.

VEZANA VIJEST Jasmin Klarić: Terorizam? Kakav politički spin. Kriminal ide do vrha vlasti

“To je možda najveća katastrofa u njegovo vrijeme da smo ekonomski zadržali stabilnost, to su priče za djecu. Pa sve su vlade na svijetu masovno štampale novac da spase gospodarstvo, pa nije on izmislio magičnu formulu. No, zato je izmislio formulu da budemo osmi na cijelom svijetu po smrtnosti od covida. On će, a da se ne zacrveni u licu, reći da je ‘hendlanje’ s covidkrizom bio veliki uspjeh njegove Vlade. To kako se Vlada nosila s covidkrizom je najveća tragedija poslije Domovinskog rata”, rekao je.

“Demokratsko urušavanje”

Navodi da je demokratsko urušavanje najgora posljedica Plenkovićeve vladavine jer ide ruku pod ruku s korupcijom. “Antikorupcijsko vijeće je gurnuto u stranu, DORH je isto upitan, imamo situaciju da se premijer gotovo svakodnevno iščuđava da oporba želi doći na vlast, da ih čak optužuje za strane utjecaje”, rekao je Klarić.

“Još samo čekamo da počne pričati o raznobojnim vragovima i da mu se usnica malo iskrivi pa da slika bude potpuna”, rekao je te dodao: “Došlo je do totalne demokratske regresije koju je bilo teško zamisliti na početku 2000-tih jer smo mislili da ćemo početi postajati normalna zemlja, ali gospodin sa slike se potrudio da nas vrati malo unazad s unutarnjim i vanskim neprijateljima, sa spinovima, sa zarobljenim medijima”.

Sljedeća godina je predizborna godina. “Reforme zdravstva neće biti, kao i nijedne druge. Jedina reforma koju je Plenković napravio je reforma blagdana”, rekao je. “On vlada uz pomoć političke korupcije već dva mandata zaredom, a njegov javni nastup slabije izdržljive ubije u prvih deset minuta”, dodao je.

Klarić navodi da je premijer u svoje redove pozvao ljude koji su nastupli u platformi koja je bila suptorna HDZ-u, a to su Hrelja i Zekanović.

“Takvo ponašanje ubija vjeru u demokratsku politiku. To postaje zelenim svjetlom za sve vrste korupcije na svim razinama. Da nam radni dan traje 50 sati, ne bismo stigli riješiti svu korupciju”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.