Plenković čestitao Dan državnosti pa prozvao Milanovića: “Slučaj bez presedana”

N1

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti povodom Dana državnosti koji je obilježen na Spomeniku domovini u Zagrebu.

Čestitao je svim Hrvatima i Hrvaticama 30. svibnja kao ključnog datuma za sve hrvatske institucije. “33 godine nisu puno, ali su ogromno razdoblje u povijesti hrvatskog naroda. Stoga je i današnji dan prigoda da zahvalimo hrvatskim braniteljima i da se prisjetimo predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je imao vizionarski pogled na samostalnost hrvatskog naroda”, rekao je.

“Zato je ovaj datum bitan. On je bio dan državnosti tijekom 90-i, i sada je, i bit će. Stoga je važno da svi u Hrvatskoj poštujemo ovaj datum”, dodao je.

N1 komentar: Kada treba obilježavati Dan državnosti?

Na pitanje što misli o stavu Zorana Milanovića koji taj datum smatra HDZ-ovim praznikom kaže da je to sramotno. “To je pitanje koje mediji trebaju potezati i pitati ga kakav je to predsjednik koji ne poštuje Dan državnosti vlastite države. Ja mislim da je to slučaj bez presedana i ne znam ni za jednog drugog takvog predsjednika. Jednako vrijedi i za oporbu. Neki su bili tu, barem troje”, rekao je.

“To je poštovanje hrvatskih zakona i Sabora i nije bilo dobro mijenjati naše tradicije prije 23 godina nego držati ih se”, napomenuo je.

Komentirao je i situaciju na Kosovu. “Ako u Srbiji najviši dužnosnici čitaju hrvatske medije – ok. Čitamo ih i mi i nismo najsretniji. Hrvatska vlada nema nikakvu skrivenu agendu o rušenju nečijih vlada. Kada bi se mi razgovarali s njima o pisanjima o njihovom medijima onda bi se držali škrto. Želimo da Srbija rješava svoje probleme unutar svojih granica. Što se tiče hrvatskih pripadnika na KFOR-u, svi su dobro”, potvrdio je premijer.

Dotaknuo se i porezne reforme. “Prihodi lokalnih jedinica porasli su za milijardu eura. Velikim gradovima su porasli 30-59 posto. Čiji su to novci? Hrvatskih građana. Ti čelnici kažu, da kad donosimo pakete mjera, to nije vladin novac, a sada plaču da će neki njihov novac biti uzet baš njima jer je njihov”, rekao je.

“Ovo je dobra reforma i zato je svi napadaju”, dodao je.

O izbornim jedinicama kaže da nisu dobili zadatak od Ustavnog suda da mijenjaju zakon o Saboru nego samo zakon o izbornim jedinicama. “Ja cijenim profesore i ne možemo govoriti da su ljudi koji su bili politički angažirani neovisni stručnjaci koji će sada meni reći ovo je dobro, a ovo nije”, tvrdi Plenković.

