Klisović o izborima u SDP-u: Dosta mi je onih rečenica “moramo se vratiti korijenima”. Ma kojim korijenima?!

Predsjednik skupštine Grada Zagreba Joško Klisović iz SDP-a gostovao je u Novom danu kod naše Mašenke Vukadinović gdje je pričao o projektima u Zagrebu i izborima u SDP-u.

Klisović, kao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, ponavlja kako ih je dočekao ogroman nered u sustavu naplate parkiranja koji je ostao nakon administracije bivšeg gradonačelnika Milana Bandića. “Nitko u ovom gradu nije bio zadovoljan trenutnim sustavom parkiranja.”

Smatra da će blokovsko parkiranje popraviti stvari. “Tako će biti bolje i bit će više reda nego do sada. Time destimulirate onoga na istočnom rubu bloka da parkira na rubu zaopadnog bloka, nego da parkira nekih 500 metara od svoje kuće.”

“Bandićev nered koji je ostavio nije alibi za nas”

Klisović kaže kako se ni u javni prijevoz nije redovno ulagalo, što se sada i osjeti.

“Nakon konsolidacije financija prve dvije godine, sad kreće širenje tramvajske mreže, popravci cesta i naravno nabavke novih autobusa i tramvaja.”

“Bandićev nered koji je ostavio nije alibi za nas. Građani moraju shvatiti da mi ne počinjeno do nule nego od -10. Prve dvije godine su bile posvećene konsolidaciji gradskih financija jer je to pretpostavka ulaganja u grad. Sad ove druge dvije godine ulažemo u grad, projekti, bazeni na španskom, nove tramvajske pruge, novi most… Ne ide preko noći jer postoje zakonske procedure, natječaji…”, dodaje Klisović.

Projekt Energana

SDP nije podržao prijedlog gradonačelnika za projekt Energanu, a Klisović je objasnio zašto.

“SDP vrlo ozbiljno drži do projekta Energana – to je točka na i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Zagrebu. Po onom izvješću koje smo jučer dobili od gradonačelnika, jedna stranica izvješća gdje se samo navodi da će se napraviti studija – to nam šalje poruku da naš koalicijski paartner ne shvaća tako ozbiljno projekt Energan.”

Klisović tvrdi da će SDP tražiti da gradonačelnik ozbiljno shvati projekt Energana.

“Hoćemo da to bude cjelovito izvješće s rokovima, s koracima, potpuno jasno i da mi možemo pratiti gradnačelnika odrađuje li on stvarno u vremenu sve ono što je u izvješću napisano.”

Suradnja SDP-a i Možemo

Klisović tvrdi da je suradnja s Možemo dobra, pogotovo s obzirom na stanje koje su naslijedili.

“Mi vrlo trezveno proučavamo ono što Možemo predlaže i dajemo svoj input i vrlo često gradonačelnik prihvati naše prijedloge. Ali jednako tako hoćemo da gradonačelnik ozbiljno shvati naše prijedloge – jedan od glavnih je Energana”, rekao je Klisović i dodao kako su predložili i postavljanje solarnih panela po zgradama što bi išlo uz subvencije.

Kaže kako se model upravljanja gradom dramatično promijenio od Bandićevog vremena, prvenstveno jer više nema pogodovanja i korupcije.

“Lako se navići na bolje i zaboraviti kako je nekada bilo, ali to nije dovoljno. Trebamo rezultate.”

Često se kritizira problem smeća u Zagrebu, a Klisović objašnjava da rade na tome.

“Čistoća svaki dan u centru grada čisti, ali flota kamiona je nedostatna jer se isto nije nabavljala nova dugo vremena. Krenuli smo u obnovu flote pa će se pojačati odvoz smeća. To sve zahtjeva neko vrijeme, ali plan postoji.

Izbori u SDP-u

“Ja znam za koga ću glasati i znam što SDP-u treba u ovom trenutku. SDP je u stanju nekadašanjeg olimpijskog pobjednika koji danas jedva istrči kvalifikacijsku normu za Olimpijadu. Još smo u političkoj igri, ali nikako da dođemo na postolje i budemo pobjednici. SDP treba probuditi. SDP je stranka kvalitetnog kadrovskog kapitala koji se umrtvio, polako pasiviziaro”, smatra Klisović.

Ističe kako stranku treba obnoviti organizacijski, pogotovo na terenu.

“U ovom trenutku trebamo čovjeka koji najbolje poznaje stranku i koji je u stanju probuditi ju. Mslim da Siniša Hajdaš Dončić ima apsolutno najviše iskustva u tom smislu.”

Naglašava kako osim komunikacijske i organizacijske reforme, SDP-u treba i sadržajna reforma.

“Meni je dosta onih rečenica ‘moramo se vratiti korijenima’. Ma kojim korijenima? Nećemo glavu u zemlju stavljati gdje je korijen, nego moramo razvijati stablo u veliku krošnju s puno plodova, a ti plodovisu naše političke inicijative i rješenja.”

Klisović kaže kako je socijaldemokracija ostvarila većinu svojih ciljeva i da je sada vrijeme za novu stranicu i nove ciljeve za 21. stoljeće.

