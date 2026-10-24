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KAZNENO PRIJAVLJENA

Kod Bosiljeva uhićena 55-godišnjakinja zbog krijumčarenja migranata

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Hina
|
24. lis. 2026. 15:27
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Policija, očevid
MUP / iIlustracija

Policija je kod Bosiljeva uhitila 55-godišnjakinju koja je u automobilu sisačkih oznaka prevozila strane državljane koji su nezakonito ušli u Hrvatsku, a potom je i kazneno prijavljena, izvijestili su u subotu iz Policijske uprave karlovačke.

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Prema 55-godišnjakinji je postupano i sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama jer je prevozila više osoba od broja upisanog u prometnoj dozvoli.

Neslužbeno, riječ je o petorici migranata prema kojima je postupano po Zakonu o strancima.

Teme
hrvatska krijumčari migranti policija

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