Podijeli :

N1

Slavko Kojić, predsjednik stranke Bandić Milan 365, gostovao je u Novom danu i komentirao budućnost svoje stranke i čeka li ju stečaj.

Stranci Bandić Milan 365 je, zbog spora na sudu s producentskom tvrtkom, blokiran račun.

Tužena svota je 885 tisuća kuna sa kamatama, bitno veća od cjelogodišnjeg proračuna stranke, kaže Kojić.

“Navodno je ta producentska tvrtka 2017. radila spotove za potrebe kampanje stranke. Problem je da nisam imao pojma o tome, dok 2017. u 12 mjesecu nije došla faktura, koja je trebala biti ispostavljena još u svibnju za vrijeme kampanje. To je jedini slučaj od 2015. do danas kada nismo imali potpisan ugovor s nekime. Nitko nas nikad nije tužio. Ovo je priča sumnjiva karaktera. Nitko ne zna što se događalo. Ja ni tada, kao ni sada, ništa nisam znao. Ne zna se koja je količina ili kakva je kvaliteta naručenog rada. Sutkinja je tužiteljima dala vjeru samo na temelju impresije, jer nema niti jednog dokaza da su izvršile posao. Imale su kontakt s Ivicom Lovrićem, on je zapravo najbolja adresa da se pita o čemu se radi. Spor je trajao do 11. mjeseca prošle godine, kada je pala nepravomoćna presuda na prvom stupnju. Sud je stekao uvjerenje da smo naručili rad. No mi nismo naručili jer samo onaj tko je zakonski zastupnik može naručiti takav posao”, ispričao je Kojić.

“Plenković se ponaša kao Milan Bandić” Zagrebački gradonačelnik o pucnjavi: Nije mi jasno kako se oružje našlo u klubu

“Na računu imamo oko 250 tisuća kuna koji su imobilizirani. Solventni smo, nemamo dospjelih obveza, ali kao dužnik pokrećemo postupak stečaja da bismo omogućili svim vjerovnicima da participiraju. Osim njih (op.a. producentskoj tvrtci) koji nisu pravomoćni vjerovnik jer su u sporu”, kazao je Kojić, te dodao kako je žalba je podnesena na mjeru imobilizacije odbijena.

“Sud nikad nije pozvao Bandića, glavnog junaka stranke, da svjedoči što se zapravo dogodilo”, kazao je.

Ustvrdio je i da se ona “najbolja ekipa koja se okupila oko Bandića” nakon 2011. raspala, te da je sve nakon bilo krpanje.

“Kad je nestalo Bandića nestalo je i njih. Mojim dolaskom uspjeli smo se konsolidirati. Odlučili smo se na novi početak, imamo slobodne ruke. Nemojte samo ovu stranku gledati kroz afere, već kroz sve ono što smo izgradili u Zagrebu”, poručio je Kojić.

Tvrdi i da gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević nije ostvario niti jedno izborno obećanje.

“On nema kapaciteta. Nema niti vizije, niti kadrova, niti novaca. Grad je nakon Bandića ostao zadužen, no sada je stanje duga još gore. Kamate rapidno rastu. Jedina njihova reforma jest da su nezakonito otpustili 700 ljudi”, kaže Kojić.

Tvrdi i da je fokus njegove stranke Zagreb, ali i kako ne iskljućuju mogućnost koaliranja na parlamentarnim izborima. “Možemo koalirati sa svakom strankom koje je centar i lijevo od centra. Možemo i s Mostom”, zaključio je Kojić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Psihologinja objasnila razliku između zaljubljenosti i prave ljubavi N1 istražuje: Teror nad stanarkom u centru Zagreba – skinuli su i ulazna vrata Lavrov stigao u New York