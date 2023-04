“Plenković se ponaša kao Milan Bandić”

Podijeli :

Novinari Nataša Škaričić iz Novosti i Ivan Pandžić iz 24 sata komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić aktualne teme.

Govoreći o pitanju štrajka liječnika, Škaričić kaže da se radi o materijalnim interesima točno određene skupune u zdravstvu, liječnika, a ne poboljšanju situacije u zdravstvu. “Bilo je potpuno jasno da će liječnici to dobiti jer liječnici dobiju sve što žele. Treba raščistiti što tu radi HLK koji ima takve ovlasti da je de facto paradržavno tijelo. Treće, dogoduo se taj dogovor, Pleković je spasitelj, a iz toga proizlaze nova materijalna prava u iznosu do 100 milijuna uera, a da nemamo blage veze na što to točno ide. Potpouno netransparentno”, govori.

“Zdravstvo je otvrorena vreća bez dna za određene skupine, to su uglavnom liječnici, a tim se novcem potpuno netransparentno upravlja. To s pacijentima nema nikakve veze. Činjenica da se ova akcija vodila pod egidom ‘SOS za hrvatsko zdravstvo’ je potpuno sramotna”, govori.

Pandžić smatra da je Plenković i na ovaj način pokazao da je on pater familias u državi, a to je potvrdio i izjavama i onime što je rekao Daliji Orešković. “Gledao sam to kao mladi novinar kod Milana Bandića koji je namjerno puštao balone i trošio ljude sve kako bi on dao naredbu da se ne popušta dok on ne dođe, jer on mora biti onaj koji će spasiti stvar. U mnogočemu se Plenković ponaša kao Milan Bandić”, kaže objašnjavajući da je to politički obrazac ponašanja. “To nije dobro jer demokracija se temelji na procedurama i institucijama. Ovdje su ministri u biti nitko, ako ih tako ponizite… Najvažnije je da ugled pater familiasa ne bude okaljan, da može nositi liste na izborima i da ljudi onda kažu ‘vidite kakvi su ostali, on barem nešto da'”, govori Pandžić.

On upozorava da je jedan od posljednjih ministara koji je imao neku samostalnost bio Zdravko Marić koji je otišao jer mu je bilo svega preko glave. “Centralizacija je velika, ured premijera sve kontrolira. Do jedne razine je to normalno, ali… Ne možete graditi ministarstvo ako će sve odluke donositi netko drugi bez obzira što se tu radilo i kako…”, govori.

“Ništa ne trebamo očekivati. Ista meta, isto odstojanja. Ovo je sustav koji po inerciji propada jer nitko ne dira u suštinu problema”, kaže Škaričić ponavljajući da ova priča nema veze s poboljšanjem zdravstva. Što se tiče novih zakona, ona kaže da je to pogrešna filozofija koju gledamo već 30 godina i da je jedina stvar koja se promijenila to što su sada korisnici usluga zdravstva opterećeni višim iznosima participacije.

Upozorila je i da je Beroš prvi ministar u povijesti hrvatskog zdravstva koji je odmah dekapitiran i to tako što je Vlada dala ovlasti Kriznom stožeru koje je inače imao ministar. “Beroš je izuzetna figura”, kaže ona.

Tko su predatori?

Pandžić kaže kako ministar silno želi popraviti loš dojam koji vuče još iz kampanje za gradonačelnika Zagreba. Dodaje i da je vjerojatno imao osjećaj da je to morao reći jer se osjeća usamljeno, ali da se nakon njegove izjave dogodila ozbiljna bitka, politička, pravna i ekonomska, a da javnost i dalje ne vidi ugovor i da možemo samo vjerovati da su odredbe koje su bile štetne za državu maknute iz njega.

Škaričić kaže da joj je malo smiješno koliko se ozbiljno shvaćaju predstave ministara. “Naročito mi je smiješno kad to dolazi iz stranke koja je pravomoćno osuđena za kriminal”, kaže i dodaje da su istaknuti članovi i ministri HDZ-a imali mnoštvo takvih predstava. Podsjeća na Vladimira Šeksa koji je “hodao po Saboru s bubama i tvrdio da ga opozicija prisluškuje”. “Bilo je toga i u SDP-ovoj vladi, da se razumijemo. Ministri koji se zaista bore protiv korupcije i kriminala, imaju to u svojim programima i svojoj politici to provode, a ne spominju neke fantomske predatore na press konferencijama”, kaže ona.

Filipović svu svoju snagu crpi iz premijera, ali to mu je i ograničavajući faktor, kaže Pandžić. “Njemu je Plenković učinio medvjeđu uslugu kad je optužio medije za zavjeru jer su mu pogriješili ime”, govori objašnjavajući da Filipović na ozbiljnim stvarima ne talasa, a da iz toga opet proizlazi i razlog zbog kojeg se Filipović osjeća usamljeno – okružen je ljudima u koje on nema povjerenja, a Plenković ima.

Tko pritišće pravosuđe?

“Dno dna”, kaže Škaričić govoreći o izjavama predsjednika Republike. “To je čovjek koji je na retoričkoj razini potpuni raspad sistema. Kad govori o nečem konkretnom, on tada govori stvari koje mu, pogotovo kao pravniku, ne bi smjele pasti na pamet. … On je zaista strašan na svim mogućim razinama. … On ima zaista dobre šanse da na Pantovčaku odradi mirovinu. Što se tiče njegove i Plenkovićeve debate, to je na razini praćenja procesa između Johnnyja Deppa i Amber Heard, ispod svake razine, nema nikakvog smisla”, govori.

Pandžić kaže kako Plenković i Milanović imaju jednu zajedničku osobinu, prešute svoje i govore da su oni drugi gori. Plenković tako, upozorava, prešućuje Banožića kojeg Milanović stalno proziva. “Sjetimo se kako je Milanović reagirao na Sauchu. Govori da će proganjati lopove, a ovdje ad hominem napada suce i govori da su nevjerodostojni. Ako uvijek, kad su u pitanju vaši, napadate institucije, ljudi gube povjerenje u te institucije. Oni misle da sebe štite i radije će napasti instituciju nego pogledati se u ogledalo i priznati da su njihovi ljudi takvi”, govori. Upozorava i da je populizam štetan i da se on umnaža, a na taj način gubimo političku kulturu u govoru.

