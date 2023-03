Kolarić: Beroš kaže da ne nedostaje liječnika? Neka ih onda on rasporedi

Podijeli :

Sandra Simunovic/PIXSELL

Prvi čovjek zagrebačkog SDP-a, i sam liječnik, Branko Kolarić gostovao je u Newsroomu i komentirao stavove ministra zdravstva Vilija Beroša koji je poručio kako liječnici žive sasvim dobro i nemaju razloga za prosvjede.

“Liječnici imaju pravo štititi svoja prava i tražiti bolje uvjete. Prvenstveno se tu radi o liječnicima obiteljske medicine. Problem s organizacijom zdravstvenog sustava nije samo naš, već je to europski problem. No to ne znači da ne moramo ništa poduzeti“, kazao je Kolarić, koji je danas prisustvovao raspravi koju je organizirao SDP o reformi primarne zdravstvene zaštite, s naglaskom na grad Zagreb.

Ako Beroš kaže da ne nedostaje liječnika, već da su oni samo loše raspoređeni, onda bi on kao ministar trebao to učiniti, dodao je Kolarić.

Kolarić je kazao kako u Zagrebu nedostaje stotinu liječnika obiteljske medicine i dvadesetak pedijatra. Dodao je da bolnice idu u obnovu i kako će sigurno uskoro biti veći pritisak na primarnu zdravstvenu zaštitu.

On predlaže da se mora uvažiti struktura i kompleksnost pacijenta. Objašnjava kako nije isto brinuti se za građane koji su smješteni u stacionare i za studentsku populaciju. Tvrdi kako sadašnja mreža to ne uzima u obzir.

“Primarna zdravstvena skrb treba biti temelj, a za nju trebamo uložiti. Bolnički sustav za osiguravatelja je skuplji, nego primarna zdravstvena zaštita”, kazao je Kolarić. Dodao je i da je uvoz liječnika iz inozemstva jedna od mogućnosti.

Oko prosvjeda djelatnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koji prosvjeduju protiv ravnatelja varaždinskog Zavoda za hitnu medicinu Mladena Smoljanca, a koji je član SDP-a, Kolarić je kazao kako nije potpuno upoznat sa slučajem, ali da stranačku pripadnost uvijek treba odvojiti od bavljenja medicinom.

