Koliko je poskupio advent u Zagrebu? “Puno ljudi si to neće moći priuštiti”

Otvoren je Advent u Zagrebu - najveća turistička atrakcija glavnog grada Hrvatske. Prošle godine privukao je pola milijuna posjetitelja. I ove godine pripremljen je bogat zabavni, umjetnički i gastronomski program, no cijene su osjetno veće nego lani.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević upalio je prvu adventsku svijeću na Manduševcu pa su božićni duh i veselo raspoloženje potekli zagrebačkim ulicama. Gradom se širi miris borova i toplih napitaka, a kućice rade punom parom. No, prvi advent s eurima nije zaobišla inflacija i unijela kaos u gastronomsku ponudu.

“Tu se, naravno, ljudi najviše naježe, ali nažalost, vi ne možete otići više nigdje, niti u jedan dućan bez da potrošite 30, 40, 50 eura za ručak”, kaže Marin Medak, organizator i ugostitelj.

Novčanike će zato, ovih blagdana, građani i gosti prazniti nikad brže. Jer tradicionalne božićne poslastice znatno su skuplje nego lani. Kobasice za 20 posto, a padne li vam šećer za fritule treba izdvojiti 25 posto više, a za kuhano vino 30 posto više nego 2022.

“Prošle godine fritule su bile tri eura, sad su već, evo vidite, šest, pa mislim da će biti veća zarada. Koliko radimo, trebalo bi biti”, smatra ugostitelj Robert.

Strancima cijene nisu problem, što su potvrdili turisti iz Austrije i Mađarske, ali i Srbije.

“Zagreb je možda nijansu skuplji od Beograda”, kaže Miloš iz srbijanske metropole.

No njega će, ali i sve ljubitelje blagdanskih delicija, u prosjeku obrok i topli napitak stajati od deset do 15 eura. Lani u prosincu ugostitelji su uprihodili 371 milijun eura. Procjene su da bi zarada ove zime mogla narasti još za dodatnih deset posto.

“S obzirom da je inflacija 15 do 20 posto, a prihod ako očekujemo deset posto viši, to bi bio pad u prodajnim artiklima i ja vjerujem da će se sigurno zbog rasta cijena i dogoditi taj pad. Jer, puno ljudi si to neće moći priuštiti”, iskren je Medak.

Iz Grada se pak hvale da će od najma kućica zaraditi gotovo 480.000 eura. Što je četiri puta više nego 2019. Uz to, centar Zagreba ovog adventa dobiva i nove lokacije. Dio programa seli se u Donji grad, a djeca će se moći igrati na Ribnjaku i Svačićevom trgu. Zagrepčani i gosti od 15. prosinca plesat će i na pravom pravcatom balu na Mažuranićevom trgu.

