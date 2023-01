Koliko mali proizvođač zaradi na glavici salate?

Podijeli :

Izvor: Srecko Niketic/PIXSELL

U potrazi za odgovorom kako izgleda proizvodnja hrane, od polja do stola, naša reporterka Vanja Kranic razgovarala je s Ines Dundović koja proizvodi povrće.

U mjestu Razljev kod Križa među ostalima povrće proizvodi Ines Dundović koja kaže da njezina tvrtka nije dizala cijene.

“Mi nismo dizali cijene, samo smo ih prebacili u euro. Nije bilo razloga za dizanje cijena. Prošle godine je to bilo potrebno, sad nema opravdanog razloga za to”, rekla je Dundović i dodala:

“Poskupljenje nije u planu. Troškovi su ogromni, u godinu dana rasle su cijene energenata, sve je puno skuplje, do 40 posto, čak i 100 posto neki energenti. Povisile su se prodajne cijene proizvoda. Do rasta cijena će kod nas doći samo ako se povise cijene energenata opet.”

Komentirajući izjave trgovaca da sve kreće od polja, dobavljača, istaknula je:

“Imamo priliku formirati svoju cijenu, ali ovisi i o vrsti proizvodnje. Cijene formiramo ovisno o troškovima. Često se pristaje na otkupnu cijenu. Meni su u trgovačkom lancu rekli da određujem sama cijenu, oni imaju maržu, ali na meni je kako će se prodavati na policama.”

Na primjeri salate pokazala je kolika im je dobit.

“Ovo je crvena salata koja je skuplja, stoji 25 kn po kilogramu u prodaji. Imamo proizvodnju – troškovi su oko 40 posto – repromaterijal, ljudski rad, grijanje po potrebi. Zatim imamo trgovce – oni imaju maržu i to ide od 30 do 40 posto. Potom je tu država – PDV je smanjen na 5 posto. Prerađevine su ostale na 25 posto, a njihova proizvodnja je otišla u nebo. Nama u cijeloj priči ostaje najmanje. Naša zarada od glavice salate je 25 postoo, i to je ogromna sreća ako je tako.”

Dundović zaključuje da nije problem u cijeni hrane, nego u kupovnoj moći.

