Politička analitičarka Ankica Mamić u N1 Studiju uživo komentirala je rekonstrukciju Vlade. Očekuje se da će biti smijenjen ministar graditeljstva Ivan Paladina zbog obnove nakon potresa koja jako sporo napreduje, a u medijima se navodi i da bi iz Vlade mogla izaći i ministrica EU fondova i regionalnog razvoja Nataša Tramišak.

“Ovo je mini rekonstrukcija, a ne čudi me (rekonstrukcija). Gotovo je unisona kritika Paladini dolazila s gotovo svih strana – i opzicije i stanovnika Banovinea čak i od HDZ-a, a i sam premijer je rekao da je obnova nestvarno spora”, rekla je Mamić.

Prisjetila se i Damira Vanđelića na čelu Fonda za obnovu koji je kazao da iza sebe ostavlja posložen sustav.

“Tada se dalo zaključiti da je sustav posložen, a sada vidimo… Mislim da se nijedan ovakav postupak ne može voditi ako na čelu nije jedan čovjek i da jedan čovjek odlučuje o svim ključnim parametrima. Naravno da on mora delegirati, ali delegirati ljudima od vlastitog povjerenja, ljudima koje je on izbrao kao suradnike, a ne koje je izabrala stranka ili lobi”, dodala je.

Paladina u godinu dana nije napravio ništa

Ističe da ne može braniti Paladinu jer “on u godinu dana nije napravio ništa”. Mamić je komentirala i kolika je odgovornost za sporu obnovu na predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

“Naravno da je po zapovjednoj odgovornosti uvijek odgovoran premijer jer on je taj koji bira ministre, koji je birao i šefa Fonda, koji je bio nezadovoljan Vanđelićem… Neka konačana odgovornost jest na premijeru, ali on ne može sve raditi”, kazala je Mamić, dodajući da je premijer odličan u europskim poslovima.

“Na pitanjima unutarnje politike je on slabiji, on je karijerni diplomat, došao je na poziciju premijera kao diplomat”, rekla je.

Osvrnula se i na moguću smjenu ministrice Tramišak. “Pisali su da je ona spremna tražiti azil u Bruxellesu. Mislim da bi njemu (Plenkoviću) naštetilo da se povukao.”

Mamić navodi da je premijer već jednom iskazao nezadovoljstvo time kako Tramišak vodi svoje ministarstvo, a tada je u njenu obranu stao župan Ivan Anušić pa se premijer Plenković povukao.

“Da se sada drugi put povukao, to za njega politički ne bi bilo dobro i to bi poslalo poruku da se premijera može ucijeniti”, istaknula je.

“Banožića štiti Milanović”

Osvrnula se i na ministra obrane Marija Banožića. “Banožića zapravo štiti Milanović. Smjenom Banožića bi ispalo da je to Plenković napravio pod pritiskom predsjednika i on to sigurno neće napraviti.”

Smatra da bi se trebali spojiti ministarstvo obrane i branitelja i dodaje da Hrvatska još treba smanjiti broj ministarstava.

Mamić se osvrnula i na poskupljenje namirnica nakon uvođenja eura, navodeći da Vlada ne treba prijetiti poduzetnicima.

“Nije dobro za Hrvatsku da hrvatski građani počnu ići u prekogranične šopinge jer sad nema ni granica. Mislim da ni taj cijeli narativ ne koristi jer Vlada nije ovdje da penalizira poduzetnike nego da stvara uvjete u kojemu poduzetnici mogu dobro poslovati, a one koji su učinili nešto nepošteno – lovili u mutnom – njih treba penalizitirati”, kazala je Mamić i dodala:

“Ako se želi nekog penalizirati, pronađe se način.”