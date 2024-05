Koliko su plaćeni vozači? “Najveća plaća je 1500 eura, ali pogledajte što sve ulazi u nju!”

Podijeli :

Goran Brumnjak, predsjednik udruge profesionalnih vozača kamiona Convoy, bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o stanju na tržištu i problemima s kojima se susreću profesionalni vozači.

Goran Brumnjak odgovorio je pitanje zašto Rijeka ne može pronaći vozače autobusa: “To je veliki problem ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi, nedostaje radne snage, nedostaje vozača. Hrvatskoj nedostaje preko 5.000 vozača. Plaću od 1.600 eura u Rijeci nije dobio niti jedan vozač autobusa. Najveća plaća je od 1300 do 1500 eura s putnim troškovima, obrokom, sa svime”, kazao je.

Objasnio je što bi trebalo učiniti kako bi se riješio problem manjka radne snage: “Plaće bi im trebalo podignuti i dati im bolje uvjete. Vozači ne rade svojih osam sati nego rade po 10 ili 13 sati na dan, nemaju pauzu, moraju stalno voziti. Prijavljeni su da su na slobodnim danima, ali idu na posao i to sve ulazi u plaću od 1.500 eura”, rekao je Brumnjak.

Kolika je plaća vozača autobusa? Gradonačelnik kaže 1.600 eura, a vozači? “Da je stvarno takva, bilo bi ljudi!”

Iz riječkog Autotroleja su poručili da se čeka dolazak nepalskih vozača: “Imao sam se priliku susresti par vozača iz Nepala koji su mi pokazali svoje vozačke dozvole, imaju sve kategorije čak i one za tramvaje na jednom datumu, u jednom danu su sve položili. Oni ne znaju voziti niti automobil, a kamoli autobus. Posebice u Rijeci gdje su uske ulice i brda… skeptik sam. Trebalo bi povećati plaće vozačima da mogu normalno živjeti, imaju plaće iste kao i prije 10 godina. Prisiljeni su pobjeći u druge države gdje imaju plaće 1.000 eura veće”, istaknuo je vozač.

Objasnio je može li posao vozača autobusa raditi netko bez profesionalnog i vozačkog iskustva: “Došla su takva pravila jer nedostaje vozača. Nekada nismo mogli položiti za D kategoriju za upravljanje autobusa ako niste imali dvije godine iskustva s C kategorijom za upravljanje teretnim vozilom. Danas dijete koje napuni 18 godina bez polaganja C kategorije ide na D kategoriju, može sjesti u autobus i voziti ljude, to je grdosija na cesti i to dati djetetu od 18 godina… skeptik sam”, kazao je Brumnjak.

