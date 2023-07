Komentar Đurđice Klancir: Što smo iz slučaja Novinić naučili o Možemo

Podijeli :

Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, i dalje brani izbor Damira Novinića, kontroverznog menadžera iz gnijezda Kazimira Bačića, bivšeg ravnatelja HRT-a, ne razumijevajući da Novinić simbolizira kadroviranje i model upravljanja HRT-om koji je teško unazadio tu medijsku kuću, te da njegovim izborom ide direktno kontra onog što je Možemo najavljivalo kao svoj politički put

„Nemam nikakvih informacija da je terećen, mogu to provjeriti s njim. Ali po prvim informacijama on tvrdi da nije sudjelovao u tome. Biramo mi kao Skupština, nije stranka sudjelovala u javnom natječaju. Možda tako rade druge stranke… “, odgovorio je gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević, na pitanje naše novinarke na redovnoj press konferenciji u utorak, 4. srpnja, zašto je potpisao imenovanje Damira Novinića za novog člana Uprave Zagrebačkog holdinga.

Bila je to prilika da se gradonačelnika Tomaševića pita o Noviniću nakon što je prošlog tjedna, u četvrtak, 29. lipnja, gradska vlast objavila priopćenje koje je zapanjilo sve one koji su išta znali o karijeri Damira Novinića. Radi se, naime, o menadžeru koji će se pridružiti ključnim operativcima koje Možemo bira za transformaciju Zagreba iz Bandićevog lena u moderan grad, a čovjek dolazi s Hrvatske radiotelevizije, iz menadžerskog tima Kazimira Bačića, bivšeg ravnatelja protiv kojeg je Uskok upravo dignuo optužnicu jer je nosio 50 tisuća eura mita Milanu Bandiću, a i nakon Bačićeve smjene nastavio je raditi na visokoj funkciji. Nakon što je HRT preuzeo Robert Šveb dotadašnji v.d. ravnatelji poslovnih jedinica, Renato Kunić, Damir Novinić i Mislav Stipić prešli su na nova radna mjesta unutar HRT-a, „sukladno njihovim ugovorima o radu“, a Novinić je očito bio nezadovoljan – i tražio novi posao. I našao ga je. Od 1. kolovoza dolazi na jedno od ključnih mjesta u Holdingu, a biti će „fokusiran na operativno poslovanje i digitalizaciju“.

Rame uz rame s Bačićem

Damir Novinić i Mislav Stipić bili su članovi stranke HSLS i po toj su liniji obojica stigli i na HRT. A radi se o stranci koja je sudjelovala u vladajućoj većini prvo u vrijeme koalicije Račan-Budiša, a kasnije, pa i danas, i s HDZ-om. U priopćenju Gradske uprave posebno se naglašava da je Novinić dvanaest godina radio u Veleposlanstvu SAD u Hrvatskoj „na savjetničkim i voditeljskim poslovima vezanima uz gospodarstvo“, no to nije posve točno jer se prešutjelo da je prve tri godine radio u osiguranju ambasade, a potom bio asistent u odjelu za trgovinu, te od 2000.-te do 2006. godine specijalist za upravljanje projektima.

Podignuta optužnica protiv bivšeg glavnog ravnatelja HRT-a, objavljeni detalji

2008. godine zapošljava se na HRT-u prvi puta i ubrzano se penje prema vrhu, tako da je 2011. godine kratko bio i ravnatelj, a potom, 2012. godine, u vrijeme Kukuriku koalicije, dolazi na čelo Agencije za investicije i konkurentnost. 2017. godine vraća se s te dužnosti opet na HRT, a mediji otkrivaju tajnu tog fenomenalnog manevra: kada je odlazio s HRT-a potpisao je ugovor o povratku na staro radno mjesto. Nakon povratka na HRT, postaje savjetnik ravnatelja Kazimira Bačića čiji su prvi dio mandata obilježili brojni skandali, od financijskih dubioza do tužbi i otkaza brojnim novinarkama i novinarima. Damir Novinić je i javno sudjelovao u obrazlaganju progona novinara. Nakon što je 2019. godine vodstvo HRT-a tužilo poznatu novinarku i tadašnju predsjednicu HND-a, Sanju Mikleušević-Pavić koja je potpisala priopćenje o aferama na HRT-u, član Ravnateljstva HRT-a, Damir Novinić, izjavio je da novinarke i novinari nisu tuženi „zbog mišljenja“, nego zbog „iznošenja neistina koje su implicirale kriminal koji nije ničime dokazan“.

Novinić i Stipić nisu bili nekakvi tehnički menadžeri koji su se držali uskog opsega posla, oni su bili ključni ljudi Kazimira Bačića, bili su dio tima koji je vodio Hrvatsku radioteleviziju na mjesto na kojem ona danas jest. Aktivno su sudjelovali u pretvorbi televizijske kuće koja bi trebala biti javni servis u zastarjeli mastodont, iznimno skupu mašineriju koja teško hvata korak s modernim trendovima, mjesto gdje se kvalitetne novinare i urednike marginalizira, a informativni program pretvara u servis vladajućih struktura.

Teorijske zamisli i kadroviranje u praksi

I što radi Skupština društva Zagrebački holding koju čine gradonačelnik Tomašević, i njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet?

Na javnom natječaju izabiru Damira Novinića, ne zanima ih odakle dolazi i koliko je aktivno sudjelovalo u stvaranju ovoga što danas HRT jest. A gradonačelnik Tomašević ga i posve amnestira, kaže da „nema informacija“ da je terećen, ali izgleda da je ipak imao nekih saznanja da mu biografija nije bila toliko besprijekorna kada otkriva da ga se i nešto pitalo, ali je on, eto, rekao da nije sudjelovao u „tome“. Drugim riječima, pod „kapom“ Možemo Novinić će oprati svoj CV. Njemu je Tomislav Tomašević omogućio rehabilitaciju i izmicanje iz sredine u kojoj je ostavio poprilično crnih tragova – koje je nesumnjivo trebalo rasvijetliti.

Iz izjave gradonačelnika Tomaševića shvatili smo da su oni koji su odlučivali razgovarali jedino s Damirom Novinićem i na temelju onog što je on rekao pala je odluka da je on super rješenje za Upravu Zagrebačkog holdinga. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je još i ponosan na to da o tom neobičnom izboru nije razgovarao s vodećim ljudima stranke. Kaže da je to bila odluka Skupštine, a ne stranke. I naglašava da Možemo radi drugačije od drugih stranaka koje bi se možda i konzultirate o tome koga uzimaju. On kao vodeći čovjek stranke rascijepio se u trenutku izbora člana Uprave Holdinga i nikome iz stranke, pa valjda ni svojoj stranačkoj polovici sebe samoga, nije rekao koga je izabrao. Ili: zar njih troje u Skupštini, Tomašević, Dolenec i Korlaet nisu – Možemo? Zar dok rade u Skupštini prestaju biti Možemo?

Naravno da se od Možemo očekuje da ne postavlja na menadžerske pozicije ljude iz Možemo, da ne bira stranački kadar – kao što se to očekuje i od svih političkih stranaka, ali ovdje se ne radi o tome da se zapošljava nekoga iz stranke, ovdje se radi o tome da se očekuje zapošljavanje prema standardima koje je najavila stranka. Pa zašto se onda ne bi prodiskutiralo o novoj osobi koja bi trebala legitimirati ono što je Možemo najavio u predizborno vrijeme?

Poučno više od matematičkih izračuna

Tomašević kao da ne razumije koliko izbor Damira Novinića govori o stranci u kojoj je on jednan od vodećih političara. U tjednu u kojem su hrabro odlučili da idu na izbore solo i još hrabrije počeli izjavljivati da su spremni preuzeti vlast oni su izborom Damira Novinića jasno demonstrirali svoju najveću slabost. Da uz teoretiziranje o drugačijim standardima, o drugačijem vođenju politike, nisu u stanju iznjedriti drugačije ljude, da uzimaju – ponovno – islužene pa i kompromitirane ljude koji ne mogu realizirati njihove lijepe zamisli o drugačijim modelima upravljanja i mijenjanja lica Zagreba na bolje.

O budućnosti Možemo izbor Damira Novinića govori nesumnjivo više od anketa i matematičkih izračuna na koje se ključni ljudi stranke pozivaju u zadnje vrijeme. Kadroviranje, ljudi koje zovu da s njima grade drugačiji Zagreb, a onda i njihovi rezultati u gradu – biti će jedan od glavnim faktora za procjenu njihove potencijalne učinkovitosti i na nacionalnoj razini.

