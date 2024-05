Beljak: Nihova jedina ideologija je kako što temeljitije opljačkati Hrvatsku, HDZ se ne može promijeniti

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

HSS-ov Krešo Beljak smatra da Vlada HDZ-a i DP-a Hrvatskoj ne nosi ništa dobro.

Za HRT je rekao kako su priče o demografiji smiješne te da će nakon svega još nekoliko stotina tisuća mladih napustiti Hrvatsku. Hrvatska će, naglasio je, otkliziti jako udesno što se tiče retorike.

“Retorika da je Zagreb okupiran, a ne oslobođen je nazadna, nije prihvatljiva kod lijepog dijela mladih ljudi koji se ne žele živjeti u državi koja će se baviti revizionizmom.

Ima li Plenković većinu? “Prividno će se odreći SDSS-a dok ne sažvače i ne ispljune DP”

Ništa od te demografske politike, ona će ići u minus. Garantiram za četiri godine, ako opstane ta vlada, još pola milijuna Hrvata manje”, rekao je Beljak.

Ponovio je da njihova retorika i retorika DP-a, prije i nakon izbora, nije ista.

“Govorili su da neće s HDZ-om, a poslije izbora drugo, ali to je njihov problem. To je problem koji je HSS imao 2008. godine, to će značiti jednokratnu upotrebu te stranke koja je zato i napravljena”, rekao je Beljak i dodao kako niti jedna stranka nije preživjela koaliciju s HDZ-om.

Beljak: Jedina ideologija HDZ-a je kako opljačkati Hrvatsku

Beljak je naglasio kako HDZ nema nikakvu ideologiju.

“Nihova jedina ideologija je kako što temeljitije opljačkati Hrvatsku. Iluzija da ćete ih mijenjati – nećete, HDZ se ne može promijeniti. Oni su napravili svoju vojsku i gutaju partnere”, poručio je Beljak Peternelu.

Kazao je kako je HDZ relativni pobjednik iz samo jednog razloga – zato što ljevica nije zajedno išla na izbore.

