TNT komentar: Čestitka AP povodom Dana slobode medija

Podijeli :

Poslušajte komentar Nataše Božić Šarić.

“Oni kojima se sustavno lifraju Apple watchovi i tisuće eura u sustav, npr. Ministarstvo kulture, nisu političari i javni službenici koji rade za opće dobro, nego imaju deal za izvlačenje novca hrvatskih i europskih poreznih obveznika u privatne džepove. To je protuzakonito. I za novinare, one prave novinare – to jest i to će biti tema ma koliko netko trubio o tome da je to netema.

Kraj komentara na ono što je bila “prava “čestitka” tehničkog premijera Andreja Plenkovića novinarima za Dan slobode medija.

HND dodijelio nagrade: Novinarka godine Dora Kršul

Prazne prigodničarske parole o slobodi medija tehnički si premijer, a vjerojatno i budući šef koalicijske vlade Plenković-Penava-bez Pupovca može ostaviti za kozmetičku uporebu u briselskim salonima.

Dobro znamo i osjetimo svakodnevno što o slobodnim medijima mislite, kako ih tretirate i spremni smo na sve što tek pripremate. Znaju to i Reporteri bez granica koji hrvatsku Vladu smještaju među one koji su prijetnja slobodi medija.

Zbog novinarskog rada novinarke redakcije Telegram, smještene na premijerovoj mentalnoj mapi zajedno s redakcijama N1, Indexa, Nacionala i 24 sata među osovine zla – otkrivena je prevara s novcem za obnovu Zagreba i Banije nakon potresa. Zbog novinarskog rada Dore Kršul, a ne rada ministrice i HDZ-ovih odabranika u Ministarstvu kulture, otkrivena je prevara u obnovi nad kojom se sada zgraža Andrej Plenković.

U nikakvom dealu nije Dora Kršul, nego su u kriminalnom dealu prema tvrdnjama europskih istražitelja ljudi iz Vlade, odnosno Ministarstva i akademske zajednice. Ako su Nina Obuljen Koržinek i Andrej Plenković zaista zgroženi prevarom u obnovi, onda su valja zahvalni Dori Kršul? Ajde pogodite, je li Ministarstvo kulture i medija jednom jedinom rječju obilježilo u petak Svjetski dan slobode medija?

Čestitamo ga mi, svima onima u ovoj zemlji koji mogu zamisliti kako bi stvari izgledale bez onih novinara koji nisu odustali od onoga što im je posao.

Možda nećete morati zamišljati još dugo.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.