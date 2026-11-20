Velik broj hidroelektrana, naveli su, izgrađen je prije nekoliko desetljeća, a modernizacija opreme omogućuje im dugoročan, pouzdan i učinkovit nastavak proizvodnje obnovljive energije. Sudjelovanjem u takvim projektima Končar nastavlja doprinositi obnovi i modernizaciji europske hidroenergetske infrastrukture, važnog segmenta energetske tranzicije i dugoročne proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.