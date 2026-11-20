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Končar sklopio posao vrijedan 55 milijuna eura u Njemačkoj: Modernizirat će hidroelektranu
Končar i Statkraft Germany, njemačka podružnica norveškog Statkrafta, sklopili su ugovor za modernizaciju i nadogradnju hidroenergetskog postrojenja u Njemačkoj, vrijedan 55 milijuna eura, izvijestio je Končar u petak.
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U objavi Končara na Zagrebačkoj burzi navodi se da projekt obuhvaća inženjering, proizvodnju, isporuku, ugradnju i puštanje u rad glavnih elektromehaničkih komponenti.
Vrijednost ugovora iznosi 55 milijuna eura, a završetak projekta predviđen je do kraja 2030. godine.
Končar ističe kako je ovaj ugovor nastavak niza projekata modernizacije hidroelektrana u kojima sudjeluju diljem Europe, području koje posljednjih godina dobiva sve veći značaj.
Velik broj hidroelektrana, naveli su, izgrađen je prije nekoliko desetljeća, a modernizacija opreme omogućuje im dugoročan, pouzdan i učinkovit nastavak proizvodnje obnovljive energije. Sudjelovanjem u takvim projektima Končar nastavlja doprinositi obnovi i modernizaciji europske hidroenergetske infrastrukture, važnog segmenta energetske tranzicije i dugoročne proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.
Norveški Statkraft najveći je europski proizvođač energije iz obnovljivih izvora,
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