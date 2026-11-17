"Naš je cilj postaviti temelje za kontinuirani industrijski razvoj, potaknuti prijenos tehnologije i stručnih znanja te razvijati lokalne kompetencije koje će dugoročno pridonijeti jačanju energetskog sektora Kraljevine. Istodobno smo usmjereni na izgradnju tržišno konkurentnog i operativno snažnog poslovanja, spremnog za realizaciju projekata sve veće vrijednosti i složenosti. U idućem razdoblju prioritet nam je uspostaviti čvrste temelje zajedničkog društva, ubrzati njegov razvoj i pozicionirati ga kao prepoznatljivog dionika energetskog i industrijskog razvoja Kraljevine Saudijske Arabije", naglasio je.