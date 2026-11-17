Al Suwaiket
Končar širi poslovanje na Bliskom istoku: Potpisan važan sporazum sa Saudijcima
Končar i saudijska grupacija Al Suwaiket potpisali su sporazum o osnivanju zajedničkog društva (joint venture) za razvoj i provedbu projekata elektrifikacije u Kraljevini Saudijskoj Arabiji, izvijestio je utorak Končar.
Cilj partnerstva, kako su naveli, je zajednički nastup na jednom od najperspektivnijih energetskih tržišta Bliskog istoka te sudjelovanje u projektima najznačajnijih investitora i energetskih kompanija u Saudijskoj Arabiji i široj regiji Bliskog istoka, poput Saudi Electricity Company i tvrtke Aramco.
Sporazum su potpisali predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak i član Uprave Ivan Paić te predsjednik grupe Al Suwaiket Sheikh Mubarak bin Abdullah Al-Suwaiket i izvršni direktor Khalid Al Suwaiket.
Očekuje se da će društvo s punim poslovanjem započeti tijekom 2027., nakon završetka potrebnih regulatornih i kvalifikacijskih postupaka.
Kolak je kazao kako za Končar ovo partnerstvo predstavlja važan korak u provedbi dugoročne strategije internacionalizacije poslovanja i jačanja globalne prisutnosti te dodatno učvršćuje poziciju Grupe na vrlo kompetitivnom tržištu Bliskog istoka.
Saudijska Arabija, rekao je, provodi ambiciozne razvojne i infrastrukturne projekte te snažno ulaže u modernizaciju elektroenergetskog sustava, stvarajući značajan potencijal za nove investicije i tehnološka rješenja u području energetike.
"Dodatnu potvrdu atraktivnosti tržišta daje i plan tvrtke Saudi Electricity Company, koji predviđa ulaganja od približno 126 milijardi američkih dolara u razvoj elektroenergetske infrastrukture do 2030., pri čemu je najveći dio usmjeren upravo na prijenosnu i distribucijsku mrežu. Upravo u takvom investicijskom okruženju vidimo priliku za dugoročno pozicioniranje Končara kao pouzdanog tehnološkog partnera u modernizaciji kritične energetske infrastrukture te daljnje jačanje naše prisutnosti na jednom od strateški najvažnijih svjetskih energetskih tržišta", istaknuo je Kolak.
Predsjednik Uprave Grupe Al Suwaiket Mubarak Al-Suwaiket je kazao kako osnivanje zajedničkog društva s Končarom označava novo poglavlje u daljnjem rastu i ulaganjima Grupe Al Suwaiket u strateške industrijske sektore Kraljevine Saudijske Arabije.
U suradnji vide značajan potencijal te vjeruju da će zajedničke ambicije uspješno pretočiti u održivo i uspješno poslovanje s dugoročnom prisutnošću u saudijskom energetskom sektoru.
"Naš je cilj postaviti temelje za kontinuirani industrijski razvoj, potaknuti prijenos tehnologije i stručnih znanja te razvijati lokalne kompetencije koje će dugoročno pridonijeti jačanju energetskog sektora Kraljevine. Istodobno smo usmjereni na izgradnju tržišno konkurentnog i operativno snažnog poslovanja, spremnog za realizaciju projekata sve veće vrijednosti i složenosti. U idućem razdoblju prioritet nam je uspostaviti čvrste temelje zajedničkog društva, ubrzati njegov razvoj i pozicionirati ga kao prepoznatljivog dionika energetskog i industrijskog razvoja Kraljevine Saudijske Arabije", naglasio je.
Iz Končara napominju kako je osnivanje zajedničkog društva u Saudijskoj Arabiji dodatna potvrda strateškog smjera grupe prema transformaciji iz snažne izvozno orijentirane kompanije u globalnu elektroenergetsku grupu s lokalnom prisutnošću na najperspektivnijim svjetskim tržištima kroz razvoj, proizvodnju, održavanje i izgradnju otpornijih opskrbnih lanaca.
Istovremeno, kroz ovakva partnerstva ostvaruje se intenzivnija razmjena znanja, kompetencija i iskustava te se stvaraju preduvjeti za jačanje globalne konkurentnosti i otpornosti na krize.
Vodeći se time, Končar i Al Suwaiket nastavit će istraživati nove mogućnosti suradnje i u nadolazećem vremenu, s ciljem daljnjeg razvoja poslovanja i ostvarivanja strateških ciljeva na tržištu Saudijske Arabije i šire regije Bliskog istoka.
Kako se navodi u priopćenju, Grupa Al Suwaiket, sa sjedištem u Al Khobaru, jedna je od vodećih privatnih poslovnih grupacija u Kraljevini Saudijskoj Arabiji koja posluje u brojnim sektorima, uključujući građevinarstvo, infrastrukturu, energetiku, naftu i plin, obranu, zdravstvo, obrazovanje, nekretnine i investicije.
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