Bivši zamjenik premijera Zorana Đinđića i potpredsjednik Skupštine Srbije Žarko Korać u N1 Newsroomu komentirao je vruću političku situaciju u Srbiji nakon novog prijedloga međunarodne zajednice za normaliziranje odnosa Kosova i Srbije.

Danas je u Skupštini Srbije umalo izbio i fizički obračun. “Ova mučna sjednica čak i odgovara Vučiću, on se sada prikazuje kao normalniji sugovornik zapadu od nekih drugih političara. Kaže im – nećete mene, evo vam ovih, ja sam normalniji od ekstremne desnice.”

Korać smatra da je međunarodna zajednica svjesna koliko je srpsko-kosovska granica porozna, koliko je tamo oružja i opasnosti, i zato preventivno prijeti ozbiljnim sankcijama Vučiću.

Po njegovom mišljenju, Vučić će na kraju potpisati sporazum i vjerojatno ga nitko zbog toga neće politički ugroziti.

“On kao totalitarni predsjednik kontrolira medije do stupnja koji vi u Hrvatskoj ne možete zamisliti. Stranka mu je disciplinirana kao rimska kohorta, tamo nitko nema svoje mišljenje. Vučićeva politika je Miloševićeva politika koja je rasturila bivšu Jugoslaviju i odnijela stotine tisuća ljudskih žrtava. Možda je red da on, koji je bio mladi Miloševićev pomoćnik, potpiše konačni poraz Miloševićeve politike. A to je nezavisnost Kosova.”

