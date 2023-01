Politički analitičar: Milanovićeve izjave su toliko štetne da štete i Vučiću

Podijeli :

O aferi Softver i drugim političkim aktualnostima u Newsroomu je govorio profesor s pravnog fakulteta Ivan Rimac.

Rimac kaže kako ne možemo pretpostaviti bilo što drugo nego da iza inicijala AP krije Andrej Plenković. Dodaje da je jako teško da bi se neku niže rangiranu osobu toliko štitilo da je se spominje inicijalima to može jedino više rangirana osoba. “S obzirom da je jedna bivša ministrica upetljana u aferu nema razloga da mi pomišljamo na bilo koga drugog osim na premijera”, rekao je Rimac.

“Tko je AP?”

Podsjetimo, Europsko tužiteljstvo (EPPO) nedavno je podiglo optužnicu protiv Gabrijele Žalac, bivše ministrice EU fondova i regionalnog razvoja u vladi Andreja Plenkovića, zbog sumnje da je oštetila državni proračun i proračun EU kupnjom softvera po mnogo većoj cijeni od realne. Žalac je uhitio EPPO, koji je nastavio postupak i nakon što je USKOK zaključio da u nabavi softvera nema ničeg spornog. Sada su uz nju optuženi konzultant Mladen Šimunac, vlasnik tvrtke Ampelos Marko Jukić te donedavni ravnatelj ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) Tomislav Petric. Sumnja se da je Žalac preuveličala vrijednost softvera kako bi Šimunac i Jukić na tome mogli zaraditi. Među dokazima su ponovno i poruke koje je Gabrijela Žalac razmjenjivala s Josipom Rimac, nekadašnjom HDZ-ovom državnom tajnicom s kojom je bila izuzetno bliska.

U tom istom razgovoru dvije HDZ-ovke spominju podršku osobe AP, a i sama Rimac daje izravnu podršku Žalac.

Rimac kaže kako je činjenica da ovo što je izašlo u javnost nije previše inkriminiralo AP, u stilu da je AP naredio nešto. “Ali je evidentno da se članice ovog dijaloga uzdaju u to da će AP odobriti i olakšati njihove radnje koje su evidentno kriminalizirajuće za njih dvije, a onda i nekog tko to omogućava i na neki način pokriva”, kaže Rimac i dodaje da će premijer pokriti tu priču na način da će zastupnicima reći da su glasali protiv primanja vojnika iz Ukrajine na obuku u Hrvatsku.

“I Vučiću Milanovićeve izjave mogu škoditi”

Rimac je komentirao i izjave Zorana Milanovića. “Vučić sad razmišlja koliko mu je pametno uopće komentirati izjave Milanovića, jer mu na neki način otežavaju pregovore sa EU oko smirivanja stanja na Kosovu”, smatra Rimac i dadaje da se neće dati zaletiti i prihvatiti tu izjavu kao argument u korist Srbije. “U prvom redu će razmišljati koliko mu ta izjava može štetiti ako se ta izjava počne koristiti u Srbiji u dnevno-političke svrhe”, kaže Rimac.

“Što se tiče predsjednika Milanovića u ovom trenutku kada bi premijer trebao biti sam pred pozornicom medija i građana, na neki način svojim izjavama pokušava baciti sjenu na njega i na neki način ga maknuti iz fokusa javnosti. Ove izjave same po sebi se mogu komentirati na puno različitih načina. Sama konferencija za tisak je fuga različitih tema koja je preopsežna i nedovoljno fokusirana. Stavovi su zabrinjavajući za vanjskopolitičke odnose Hrvatske i usporedba Kosova s Ukrajinom me vuče na jedno pitanje koje bi trebalo postaviti Zoranu Milanoviću: zašto nije uzeo Hrvatsku kao primjer. Hrvatska je bila pod bojkotom uvoza oružja, je li Hrvatska trebala miroljubivo postupati prema Miloševićevim akcijama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ili je trebalo graditi ideju obrane suvereniteta i integriteta i kulturnog i nacionalnog”.

Rimac kaže da bez obzira na sve simpatije koje je stjecao kod desnog političkog spektra da Milanovićeve izjave neće proći nezapaženo i po njegov rejting u tom dijelu političkog spektra.

Rimac kaže kako ne može shvatiti motiv Milanovića za njegovo djelovanje. “Ako je već u opsesivnom odnosu prema Andreju Plenkoviću onda je trebao iskoristiti ovu situaciju, ali na to se našalio”, kaže Rimac i dodaje da je Milanović to uzeo kao zdravo za gotovo. “S druge strane po pitanju Ukrajine, ide kontra svih, u nekom smjeru u kojem preskače Orbana i ide na ruku ruskoj propagandi koja je u potpunosti upregnuta da opravda tu agresiju. Po toj logici ta agresija neće stati samo na Ukrajini. možda će obuhvatiti i sve zemlje bivšeg SSSR-a, pa čak i Istočnog bloka. Kud to vodi? Podrška takvim idejama je pootpuno besmislena”, kaže Rimac.

“Najlogičnije bi bilo da se izbori održe istovremeno”

Na pitanje koga Milanović može privući s ovakvom retorikom, Rimac kaže da ako u SDP-u ima tolerancije za ovakve izjave onda je pitanje ima li SDP ikakvu budućnost na političkoj sceni.

Rimac kaže i da sve što Milanović govori dira veliki broj ljudi i mislim da je veliki broj ljudi emocionalno pogođen s ovim što od njega čuju o Ukrajini i ruskoj propagandi jer prepznaju isti obrazac kojeg su čuli u Domovinskom ratu.

“Sada ići tom logikom suprotne strane, mislim da je to diranje u najosljetljivije emocije ljudi koji su preživjeli Domovinski rat”, kaže Rimac.

Na kraju je profesor Rimac komentirao i mogućnost izlaska na izbore za Hrvatski sabor prije izbora za Europski parlament. Rekao je da ako bi gledao kao politički savjetnik onda bi najlogičnije bilo da se izbori održe istovremeno. “Rizik da imate Europske izbore i izgubite ih, neposredno ili pola godine prije nacionalnih izbora, sigurno će ostaviti traga na rejtingu, jer će se glasači informirati kakvo je uopće glasačko tijelo. A pratimo još od 90-ih godina da imamo puno promišljajućih glasača, koji biraju unutar svog političkog spektra stranku koja ima najviše izgleda da osvoji dovoljno mjesta u Saboru da se njeg glas čuje i da ima utjecaja na nacionalnu politiku”, kaže Rimac.

“Rezultati europskih izbora svakako bi mogli biti signal tko bi mogao biti najjači mogući pobjednik idućih izbora i to bi u skučaju gubitka tih izbora za HDZ, a Andrej Plenković se pokazao kao jak loš strateg kada bira kadrove koji će izaći na izbore, moglo značiti nekakvu u stvari, signal da HDZ nema šanse da dobije izbore i dobije većinu kakvu je imao do sad. Ako bi išao sa nacionalnim izborima prije europskih izbora, pitanje je koliko može u takvim izborima profitirati sa ovim aferama koje postaju sve teže i teže i ne liče na to da će HDZ i Adnrej Plenković izgubiti izbore, već na scenarij poput onog kod Ive Sanadera koji uključuje nagli odstup i pokušaj prenošenja vlasti i načina da se izađe na izbore s nekim novim licem”, kaže Rimac i dodaje da bi za to trebao se dogoditi unutarstranački puč.

“Plenković ne može reći da ne zna što mu rade ministri”

Na komentar da Andreja Plenković za razliku od Sanadera nije izravno umješan u korupciju, Rimac kaže da Plenković kao dobar vrtlar reže sve grane koje su trule i oslobađa se ljudi koji bi ga mogli inkriminirati i dovesti u neugodnu situaciju. Kaže da Plenković nije dobri kralj koji ne zna što mu ministri rade kad se zna da upravlja cijelom situacijom, da se petlja u rad ministarstava. “Ne moguće je da ne zna što mu ministri rade”, napominje Rimac.

“Osnovni problem našeg glasačkog tijela da je tvrdo vezan za pojedine stranke i da imamo jedan korupus glasača koji neće promjeniti mišljenje bez obzira što se dogodi”, kaže Rimac.

Komentirao je i kotiranje političara među biračima. “Treba sad krenuti sa pripremama za izbore pogoto što će na izborima će trebati predstaviti mnogo novih lica koje će trebati uvoditi u javnost i na neki način predstavljati biračima i predstavljati program biračima”, kaže Rimac i dodaje da će HDZ vjerojatno na izbore pozvati kad oporba nije spremna.

