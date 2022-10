Kovačević optužio premijera, Plenković mu nije ostao dužan

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Bivši šef Janafa i USKOK-ov optuženik Dragan Kovačević ipak je došao na sjednicu Antikorupcijskog vijeća u Sabor. HDZ nije uspio spriječiti Kovačevićevo javno svjedočenje u kojem je indirektno optužio predsjednika Vlade Andreja Plenkovića za gašenje sisačke rafinerije. Plenković, iako pozvan, nije došao na sjednicu tog tijela. Nije došao niti bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić. Nije se pojavila niti bivša Plenkovićeva suradnica Tena Mišetić. Ipak, Plenković se javio iz Praga. Odbacio je sve Kovačevićeve optužbe i tvrdi da su oporbene stranke sve ovo smislile kako bi još jednom pokušale srušiti njegovu Vladu. Oglasio se i predsjednik uprave Janafa - kaže da je Kovačevićevo svjedočenje obilovalo nizom - poluistina.

Odmah na početku saslušanja koje je cijela država mogla pratiti uživo, nekad prvi čovjek Janafa Dragan Kovačević opisao je što se događalo u Vladi 2018. na tajnom sastanku, kada je, kako kaže, počela propast sisačke rafinerije.

“Za stolom su sjedili, dakle, magistar Plenković, doktor Ćorić, ja, dva savjetnika od predsjednika, magistra Plenkovića za pravna pitanja, jedan za energetiku Ine i zamjenica predstojnika ureda, gospođica Tena Mišetić“, rekao je Dragan Kovačević, bivši direktor Janafa.

Na stolu je bio, priča Kovačević, memorandum o izvozu hrvatske nafte na preradu u MOL-ove rafinerije u Mađarskoj. Kovačević ga, kaže, nije htio potpisati, a za potpisivanje nije bio niti tadašnji ministar gospodarstva Ćorić.

“Doktor Ćorić je, onako, i hoće i neće… razgovor je trajao, ja sam decidirano rekao da ja jednostavno taj memorandum u takvom obliku ne mislim potpisati. Magistar Plenković je rekao doktoru Ćoriću da se s tim memorandumom ide. I taj memorandum je kao takav potpisan”, rekao je Kovačević.

Tako je, tvrdi Kovačević, ugašena sisačka rafinerija.

“Nije nitko rekao direktno – zatvori Rafineriju Sisak, radi Rafineriju Sisak nego jednostavno kad si potpisao memorandum to je u tom trenutku bila Rafinerija Sisak zatvorena”, rekao je Kovačević.

Ahmetović: Hrvati platili da bi nafta išla u Mađarsku

Osim ovih ozbiljnih optužbi, Kovačević tvrdi i kako su sve platili hrvatski građani.

“Transport nafte plaća MOL od Omišlja prema Mađarskoj, a od Siska do Mađarske INA. De facto, ako je Ina plaćala dio spoja, kako ste sami rekli, to znači da su Hrvati platili da bi nafta išla u Mađarsku? Ili sudjelovali u plaćanju?”, pitala je SDP-ova Mirela Ahmetović.

“Možemo to tako reći, u širokom tumačenju možemo to tako reći”, odgovorio je Kovačević.

“Janaf i Ina su hrvatskim sredstvima platili da bi se hrvatska nafta iz hrvatskih bušotina izvezla MOL-u da bi mađarske rafinerije mogle raditi, a da se hrvatska rafinerija zagasi. Meni dovoljno”, rekla je Ahmetović.

Andrej Plenković sve optužbe odbacuje.

“Niti sam ja naredio da se potpisuje memorandum, niti sam ja naredio kad takve nebuloze smo gledali neki dan u medijima, da se zatvara sisačka rafinerija. Memorandum između dvije kompanije je komercijalni ugovor između Janafa i Ine, jedna kompanija je zaradila. Druga je smanjila gubitke. Poslovne odluke o tome hoće li raditi ili ne raditi ili se transformirati sisačka rafinerija su odluke Ine kao kompanije”, rekao je Plenković.

Saborska zastupnica Sandra Benčić tvrdi da se to nije moglo bez Plenkovićevog blagoslova.

“Odluka o zatvaranju posljednje infrastrukture za preradu sirove nafte ni u jednoj zemlji pa tako ni u Hrvatskoj ne može donijeti bez premijera. I evidentno je da je premijer za tu odluku dao zeleno svjetlo i blagoslov. I ne samo to, on je osigurao da do takve odluke mora doći onda kada je Ćoriću dao dozvolu da potpiše memorandum kojim se sirova nafta iz Hrvatske izvozi na preradu u Mađarsku, jer je bilo jasno da će se onda Rafinerija Sisak morati čistom logikom zatvoriti jer neće više imati ni što prerađivati”, rekla je Sandra Benčić.

Plenković poručuje – sve je to jad i čemer te pokušaj Dragana Kovačevića da se spasi, dok mu oporba asistira.

“Ne bi li se dokopala vlasti pa iako u Sabor na Antikorupcijsko vijeće zvala čovjeka kojem slijedi optužnica USKOK-a. Dakle, sad smo se spustili ispod podruma, sad smo u nekakvom glibu, kamenu nekakvom živom. To je zastrašujuće na što se svela hrvatska politička scena.

Plenković očito nema problema kad mu USKOK-ovi optuženici drže većinu u Saboru.