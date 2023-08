Kreće žestoka izborna kampanja, što se zasad zna?

HDZ je krenuo u kampanju i uskoro ubacuje u petu brzinu. Dalo se to iščitati iz jučerašnjeg istupa premijera Andreja Plenkovića nakon sjednice Predsjedništva, prve nakon ljetne stanke, u kojoj je uz standardno nabrajanje uspjeha svoje Vlade, i sam najavio da stranka kreće s pripremama za izbore.

I ne samo to, najavio se za kraj rujna veliki skup europskih pučana u Splitu na koji dolazi i predsjednica EK Ursula von der Leyen. To će biti start žestoke kampanje koja će se odvijati sve do izbora. Datum još nije poznat pa tako nema odgovora na pitanje hoće li se i parlamentarni i europski izbori održati isti dan.

Ulogu u određivanju datuma ima i predsjednik države, a oporbi će biti cilj na birališta izvući što više birača, posebice onih kojima se, kažu, zgadila korupcionaška politika Andreja Plenkovića.

“Ljudi znaju s nama znaju na čemu su!

What you see is what you get

Underpromise i overdeliver

Obećaj manje i isporuči više.”