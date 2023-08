Žižić: Moguće je da će Plenković po duljini vladanja nadmašiti Tuđmana

Podijeli :

Politički analitičar Jakov Žižić u N1 Studiju uživo komentirao je političke aktualnosti, u prvom redu dogovor o veleposlanicima i nadolazeću izbornu godinu.

Milanović je u priopćenju ponovio poziv Plenkoviću da se dogovore o imenovanju diplomatskih predstavnika. Ima li nade da do tog dogovora dođe?

Milanović pozvao Plenkovića da nastave razgovore o veleposlanicima

“Kad je došlo već do kadrovskih dogovora u obrambenom sektoru, očekuje se da će doći i do dogovora u diplomatskom. Mislim da je to za gospodina Plenkovića i gospodina Milanovića vrlo lagan dogovor. Oni dolaze iz tog miljea i većinu ljudi tamo poznaju i dogovor podjele tih pozicija mi se doista ne čini njima neostvariv”, kazao je.

Milanović ne želi “rashodovane političare”

“Na primjeru Plenkovića i Milanovića vidimo da se kod nas političari i državnici regrutiraju iz diplomacije“, rekao je Žižić.

“To je taj inkubator kadrova i nije ništa neuobičajeno. Diplomacija ne bi trebala biti apolitična, ali barem nestranačka, iako je normalno da netko za veleposlanike stavi ljude iz svojih političkih kadrova. Vi tu jednostavno stavljete ljude koji su vas na neki način zadužili i u koje imate povjerenje. Te pozicije su dijelom i paradne i ceremonijalne pa stavljate ljude koji imaju simboličku važnost za vas”, dodao je.

Konkretnija promjena na sljedećim izborima?

Po posljednjem istraživanju Crobarometra, HDZ je i dalje vodeći s 27.9 posto potpore. SDP je na 11.5 posto potpore, Možemo na 10.4, Most 8.7, a DP 6.5. Žižić nije siguran da ove brojke govore o trendu koji bi mogao potaknuti konkretnije promjene.

“Političke ankete ne zahvaćaju politički ravnodušan dio pa ne znamo pravo stanje. Tu je uvijek pitanje reprezentativnosti uzorka”, mišljenja je Žižić. Pita se i što je s ogromnim brojem ljudi koji ne izlaze na izbore.

“Imamo preko 50% ljudi koji ne izlaze na izbore i oni svi imaju stav i nisu skroz otuđeni od politike. Kada govorimo o konstelacijama snaga i trenutnom raspoloženju, ključno je pitanje: koga će HDZ imati kao potencijalne koalicijske partnere? Pitanje je kako HDZ može doći do šest do osam mandata, uz manjine, koji im mogu dati relativno sigurnu, minimalnu pobjedničku koaliciju. Koje su to opcije? HDZ je potpuno istisnuo HNS. Pitanje je kako doći do tehnokratskog, centrističkog biračkog dijela. Te opcije se ne razvijaju baš najbolje”, rekao je.

“HDZ će prije pobijediti sebe nego što će ga pobijediti opozicija…”

“Na pitanje može li HDZ biti relativni pobjednik izbora, odgovara: “Trenutno u Hrvatskoj je glavna paradigma dublja integracija Hrvatske u EU i HDZ i Plenković su vrlo uspješna varijanta takve paradigme. Uvijek je problem što one stvaraju nove probleme koje oni vjerojatno neće moći riješiti. Puno je izglednija situacija da će HDZ pobijediti samog sebe u jednom trenutku, nego što će ga pobijediti opozicija”, kaže Žižić.

“Moguće je da Plenković nastavi i ako nakon izbora 2024. sastavi vladu, na neki način će nadmašiti i predsjednika Tuđmana. Nije mala stvar da u mirnodopskim okolnostima budete najdugotrajniji premijer…”, dodaje.

Lukanović: Ako HDZ ovako nastavi, SDP će imati šanse za pobjedu na izborima

“Most je treća najjača opozicijska stranka i ključ su kritiziranja HDZ-ovog modela upravljanja, ali mislim da to nije dovoljno. Kada vi stalno upućujete na afere i klijentelizam, ne možete na taj način preuzeti vlast. Moraju dokazati ljudima da su održiva alternativa”, dodao je.

Još uvijek nema nikakvog poteza iz Banskih dvora koji bi sankcionirao odgovorne u aferi “plin za cent“. Može li nedostatak epiloga u ovoj aferi naštetiti HDZ-u?

“Optužbe za korupciju i kriminal se odbijaju od Plenkovića. On je utjelovljenje dominantne paradigme u Hrvatskoj. I sama opozicija mijenja svoj način kritike i prozivanja vlasti – ideja je da su HDZ i Plenković taoci određenih poslovnih interesa”, kazao je.

“Vlast je ta koja ima mandat da smjenjuje i postavlja, a ona je na neki način podređena poslovnim interesima”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.