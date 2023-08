Vojni analitičar za N1 o masovnom napadu dronovima: “Kao David protiv Golijata”

Podijeli :

Twitter/screnshot/N1

Ruski mediji su u utorak izvijestili da Rusija tijekom noći pretrpjela masovni napad dronovima, a na udaru je bilo pet regija u središnjoj Rusiji i regiji Pskov. Kako navode strani vojni analitičari, ovo je najveći masovni napad dronovima u ovih 18 mjeseci rata.

Vojni analitičar Goran Redžepović za N1 je analizirao kolika je zapravo šteta načinjena Rusiji te od kakvoj je značaja za Ukrajinu ovakav napad. Prema dosadašnjim izvješćima, čini se da je najveća šteta nastala u zračnoj luci Pskov gdje su oštećena četiri ruska transportna zrakoplova.

“Za sada je to još uvijek simboličan značaj jer Rusi imaju oko 160 komada tih zrakoplova, ali to ima izuzetan propagandan značaj jer se ti avioni sad moraju maknuti s te luke dalje od ukrajinskog ratišta i moraju svoje operacije organizirati unutar baza koje su izvan dometa ukrajinskih dronova kamikaza”, objasnio je Redžepović i nastavio:

“To jest gubitak… Količina utrošenih sredstava je znatno, znatno manja od štete koju su načinili ruskim avionima. Vrijednost bespilotnih letjelica je par desetak tisuća dolara po letjelici, to nije skupo za razliku od tih velikih transportnih aviona čija se vrijednost mjeri u desecima milijuna dolara.”

Koliko ovo utječe na rat u Ukrajini?

Kako navodi ovaj vojni analitičar, ovakav napad ne utječe na rat u Ukrajini u smislu gubitka aviona već na jedan posve drugačiji način.

“Ti napadi na Moskvu i baze unutar ruskog teritorija, oni prisiljavaju rusku vojsku da svoje protuzrakoplovne sustave rasporede unutar teritorija Rusije, da svoje sustave za ometanje bespilotnih letjelica rasporede unutar Rusije, da svoje sustave taktičke protuzračne rasporede untar Rusije i na taj način smanjuju koncentraciju tih sustava na liniji fronta gdje se vrše borbe. To je znatno veći posredni značaj ovih napada u dubini teritorija nego je što je sav fizički gubitak uništenja ruskih borbenih sredstava”, istaknuo je Redžepović za N1.

Nakon kiše dronova na Rusiju, Moskva zaprijetila: “Ovo neće proći nekažnjeno!”

Drugim riječima, Ukrajina ovakvim napadima smanjuje ruski napadački kapacitet u ovom smislu na samu Ukrajinu. Samim time je i manje opterećenje na ukrajinskoj protuzračnoj obrani.

Redžepović navodi da stoga možemo očekivati još ovakvih ukrajinskih napada na ruski teritorij.

“Što se tiče intenziteta, sve ovisi od proizvodnje. Ukrajinci su angažirli oko 20 privatnih firmi koje vode tehnologiju proizvodnje dronova i tu su jako uspješni. Oni te dronove proizvode u sve većem i većm broju, to je jedna stvar. Druga stvar, što je vrlo bitno, oni nemaju, kao Rusi, embargo na uvoz tih dijelova. Sva zapadna oprema koja se može koristiti za te dronove njima je dostupna na tržištu. Za očekivati je da će se povećavati i količina tih dronova, po broju, ali i da će kvaliteta napada biti preciznija”, kazao je Redžepović.

Možemo očekivati još ovakvih napada

Redžepović dodaje da Ukrajinci dronovima napadaju meke mete kao što su skladišta goriva i nezaštićeni izloženi avioni.

“Da, možemo očekvati povećanje intenziteta, povećanje preciznosti, a vjerojatno i nosivosti tih dronova kamikaza jer stalno usavršavaju svoje projekte”, dodao je.

Masovni napad dronovima na Rusiju: Pet regija na udaru, Rusi objavili detalje

“Količina eksploziva koje se isporuči je relativno mala, oko 10-20 kilograma po letjelici, ali pošto napadaju mekane ciljeve poput skladišta goriva i avione koji su nezaštićeni, njihov učinak je veliki. Da kažem ovako – to je asimetričan odgovor ruskim krstarećim projektilima i ruskim napadima na Ukrajinu. To je ono kao David i Golijat, dok je David imao jednu malu praćku i mali kamen, on je time srušio velikog Golijata”, zaključio je Redžepović.

O masovnom napadu dronovima ranije u srijedu se oglasila i glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova koja je poručila da ovo neće proći nekažnjeno. Uz to, dodala je da bi napadi tako daleko unutar Rusije zahtijevali obavještajne podatke zapadnih zemalja.

“Ukrajinci imaju dvije vrste izvora podataka – komercijalni sateliti koje su iznajmili i platili, a drugi izvor su obaviještajni podaci koje dobivaju od prijateljskih zemalja sa Zapada. Te podatke prikupljaju ili preko satelita ili preko aviona koji vrše razne vrste izviđanja i dostavljaju te podatke Ukrajincima. Uglavnom, Ukrajinci nemaju svoje kapacitete da bi tako duboko prikupljali podatke o točnim lokacijama ciljeva unutar Rusije”, kazao je vojni analitičar za N1.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Psi vam njuše međunožje? Veterinari objasnili zašto U jednoj regiji i danas prijeti jako nevrijeme s kišom i grmljavinom