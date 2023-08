Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski u Novom danu analizirao je aktualne događaje u Hrvatskoj. Osvrnuo se i na to kako se još uvijek nije rasplela afera 'plin za cent', odnosno nitko nije odgovarao za taj gubitak.

Kaže da se stalno događaju neke vijesti i nove teme, pa neke padnu iz fokusa. “Milanović fantastično pomaže Plenkoviću i Vladi jer on veoma često napravi neki skandal o kojemu vi (mediji) morate izvještavati i to potisne neke druge teme, koje su po mojem mišljenju važnije.”

Tko je odgovoran?

Dodaje da je dodatni problem što nema epiloga pa tako ni u ovoj aferi ‘plin za cent’ nema odgovornih.

“Mene tu zanima – radi li se o kupovanju koalicije nakon izbora, da se preko PPD-a kupuje Domovinski pokret za koaliciju? To bi najgori scenarij po mom sudu. Koliko to košta da ih dobijemo na svoju stranu pa ili malo pomognemo PPD-u ili pustimo PPD-u da si sam pomogne pod navodnicima, a onda malo to stopiramo u istraživanju odgovornosti da se ti odnosi ne bi pokvarili na primjer”, kazao je Puhovski.

“HDZ ne može izgubiti izbore i ne može pobijediti s većinom u parlamentu. Ne mogu dobiti 76 ni 70 pa da bi se s manjinama izvukli. Nedostajat će im 7, 10, 12 ili koliko, ali trebat će im partneri”, dodao je.

Most je posebno angažiran oko PPD-a, a Puhovski navodi da je to dobra pozicija sada, ali da će ta tema nestati do izbora jer ne može izdržati godinu dana. “Nema načina da podgrijavate tu temu godinu dana.”

“Županije su HDZ-ovska i izmišljotina

Govoreći o izborima i izmjenama vezanim uz izborne jedinice, Puhovski navodi da su “županije jednako HDZ-ovska izmišljotina kao i ove izborne jedinice, samo 20 godina starije”.

Naglašava da Hrvatska treba mješoviti izborni sustav u kojemu bi svaki birač/ica imao dva glasa. “To bi odgovaralo željama građana da imaju svog predstavnika.”

Osvrnuo se i na odnos između predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića, navodeći da se tim stalnim verbalnim sukobima i prozivkama uništava kvaliteta javnog govora.

“Milanović je u jednom trenu otišao više desno i sad napada više s desna nego s lijeva”, dodao je.

Pritvoreni navijači u Grčkoj

Puhovski se osvrnuo i na pritvorene hrvatske navijače u Grčkoj. Istaknuo je da BBB i Torcida imaju u Hrvatskoj status avangarde.

“Oni su skupina naših dečki koji su bili na našoj strani kad nitko drugi nije bio”, rekao je podsjećajući na scenu sa Zvonimirom Bobanom u glavnoj ulozi, a potom se osvrnuo na aktualnu situaciju s navijačima u Grčkoj:

“S druge strane, kad se napada ministre što su ih išli posjetiti, onda se zaboravlja da i najgori huligan ima ljudska prava.”

“HDZ plaća dugove navijačkim skupinama iz 90-ih. Tuđman je jednom rekao da su BBB i taksisti bili prvi koji su podržali HDZ u Zagrebu i to je ostalo tako”, dodao je Puhovski.

