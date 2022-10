Podijeli:







Predsjednika HSS-a Krešo Beljak komentirao je za N1 Studio uživo političke aktualnosti.

Tvrdi da je HSS je jedina stranka koja nije ni od koga plaćena i iza koje nitko ne stoji. Ostale stranke bi trebalo pitati tko stoji iza njih, pogotovo HDZ, kaže Beljak.

“Plenkovića plaća onaj tko ga je doveo da sruši Karamarka. Netko mu je to morao reći jer on nije toliko hrabar da bi se sam suprotstavio Karamarku. On je nečiji plaćenik, netko ga je tu instalirao” , rekao je.

Karamarka je, dodaje, prikazao kao ruskog igrača, a Karamarko nije nikad bio u toj poziciji, navodi.

Za izjave HDZ-a da netko stoji iza HSS-a kaže kako to znači da se Plenković očito boji jer će izgubiti sljedeće izbore.

“HDZ nije politička stranka, oni su pravomoćno osuđena kriminalna organizacija koja je ispreplela svoje pipke u svaki segment društvenog života u Hrvatskoj. HDZ je svuda. Dobar dio biračkog tijela je ovisan o njima i dobar dio ljudi ima koristi od njih. Tako su umrežili Hrvatsku da budu najjača stranka”, tvrdi Beljak.

Kaže kako će, ako pobijede na izborima, promijeniti izborni zakon da se i stranke kao i osobe koje su pravomoćno osuđene i imaju optužnice ne mogu kandidirati.

“Zbog čega bi stranke bile izuzetak. Pravomoćno su bili osuđeni za izvlačenje novca, moraju biti kažnjeni”, smatra.

Govorio je i o kandidaturi za premijera te rekao kako će sljedeći mjesec imati opću skupštinu HSS-a na kojoj će, kako kaže, biti udareni temelji za pripreme za izbore.

