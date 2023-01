Letica: Filipović je vidio da je problem u trgovcima i opalio ih po njuški

Podijeli :

Izvor: N1

Ako nisu trgovci, tko jest neopravdano dizao cijene zbog eura? Gost dnevnika Franc Letica iz Ceha ugostitelja i obrtnika kaže kako bi se zahvalio ministru Filipoviću koji je uvidio da je poroblem baš u trgovcima i da ih je pozvao na sastanak i, ajmo reć, malo ih opalio po njuški.

“Ovo što oni rade nije normalno. Imamo i dokaz da su trgovci digli cijene za 13 posto od prosinca do 2. siječnja i da HUP govori neistine”, kaže Letica.

Svoje tvrdnje dokazao je računom iz kojeg se vidi da su trgovci digli cijene za 13 posto. “Ono što se govorilo danas da su kafići, frizeri i druge uslužne djelatnosti digli cijene, to nije istina. Mi smo se samo prilagodili cijenama tržišta. Kunu za koju je poskupjela to pivo, mi smo je od krajnjeg potrošača proslijedili trgovcu i to je to”, tvrdi Letice i dodaje da su u profitu samo trgovci.

Zagrebparking se oglasio, pogledajte kako su preračunavali cijene u eure Veliki izazov za proizvođače dalmatinskog pršuta. Svemu je krivo – jugo

“Mi smo navikli da smo dežurni krivci konstantno i kad jedan ukrade mi smo svi lopovi. To nije istina. Danas je HUP iznio neistine. Ići ćemo na sastanak s HUP-om da ispravimo to i tražit ćemo njihovo opovrgavanje izjave kojom su pljuvali po mikropoduzetnicima”, kaže Letica.

“Neće biti masovnog poskupljenja, ne treba se bojati tih stvari, najnormalnije se svi moramo prilagoditi. Pričekajmo nekih mjesec dana da svi prihvatimo euro kao nešto normalno”, kaže Letica.

Podjsetio je kako je Slovenija ušla u euro.

“Sjetimo se samo Slovenije kako je ušla na jedan horuk i koliko dugo su se prilagođavali. Mi smo ušli puno spremniji od njih u eurozonu. Moramo biti svjesni da je cijena energenata drastično skočila, a da nam je Vlada uskočila sa svojim mjerama, to je činjenica i dodaje da su to stvari koje je učinio ministar Filipović i da je on unio mir među poduzetnicima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.