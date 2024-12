Selak Raspudić sa suprugom dijeli veliki stan, vozi automobil star 15 godina i nije zadužena

Podijeli :

Uoči izbora za predsjednika Republike objavljujemo seriju tekstova o imovini predsjedničkih kandidata na temelju podataka iz dostupnih javnih izvora.

Nestranačka kandidatkinja za predsjednicu Republike Marija Selak Raspudić nezavisna je saborska zastupnica u svome drugom mandatu. U prvom saborskom mandatu od 2020. do proljeća ove godine također je bila nezavisna zastupnica, ali i članica Kluba zastupnika Mosta.

Nakon što su ona i suprug Nino Raspudić proljetos na parlamentarnim izborima ponovno izabrani u Sabor, nedugo potom oboje su raskrstili s Mostom i nastavili raditi kao nezavisni zastupnici.

Saborska plaća i konzultantske usluge

Selak Raspudić rođena je 1982. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, a na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala filozofiju i hrvatski jezik i književnost. Doktorirala je 2013. stekavši titulu doktorice znanosti iz područja humanističkih znanosti na polju filozofije.

Osim posla saborske zastupnice, Selak Raspudić radi i kao izvanredna profesorica na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.

Kao zastupnica u Hrvatskom saboru, Marija Selak Raspudić ima bruto plaću u iznosu od 3563,18 eura, odnosno 2435,52 eura neto. Od ostalih prihoda u imovinskoj kartici prijavila je 926,06 eura koliko mjesečno prima kao konzultantica na projektu New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe i voditeljica projekta New generation research exchange. Kao i svi saborski zastupnici, prima mjesečni zastupnički paušal u iznosu od 199,10 eura na koji se ne plaća porez na dohodak. Njezin suprug prima zastupničku plaću u neto iznosu od 2119,32 eura.

S mužem suvlsnica četverosobnog stana

Raspudići su od 2017. godine suvlasnici stana u Zagrebu površine 115,23 kvadrata, približne tržišne vrijednosti 199 tisuća eura. Stan je, kako navodi u imovinskoj kartici, kupljen iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada te od drugih izvora dohotka.

Osim stana, posjeduju i osobni automobil marke Volvo proizveden 2009. godine, trenutno procijenjene vrijednosti oko 6.600 eura. Vlasnik automobila je njezin suprug koji ga je kupio od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada te od drugih izvora dohotka. On također posjeduje i kuću s okućnicom u Bosni i Hercegovini površine 104.300 četvornih metara.

Nema kredita, dionica, poslovnih udjela…

Uz suvlasništvo nad četevrosobnim stanom u Zagrebu, Selak Raspudić ima i ušteđevinu u iznosu od 20.000 eura stečenu od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada i od drugih izvora dohotka. Ni ona ni njezin suprug nisu kreditno zaduženi.

Također nemaju ni poslovnih udjela, dionica, vrijednosnih papira te udjela u društvima i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti.

