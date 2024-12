Lozo: Voljela bih da Hrvatska prestane biti njemačka kanta za smeće

Podijeli :

N1

Predsjednička kandidatkinja Branka Lozo najvećim problemom smatra zamjenu stanovništva, spomenula je i jugokomunistički mentalitet koji se po njenim riječima "raspostranio kroz sve institucije", a upozorila je i na važnost suradnje premijera i predsjednika pritom spomenuvši da "nema mjesta uvredama kojima je i Andrej Plenković vrlo sklon. Ako bi pokušao nastaviti praksu da umjesto odgovora na postavljeno pitanje počne s uvredama, to kod mene ne bi prošlo", rekla je.

Spomenula i srpski svijet

“Kandidirala sam se jer mislim da je hrvatskoj neophodno jačanje državnog suvereniteta. Ono što smatram da su glavna obilježja mog programa i kampanje je borba protiv globalističkih ideja i tendencija, mislim na ilegalne migracije i prekomjerni uvoz radne snage koji prijeti Hrvatskoj zamjenom stanovništva. Tu je i ugroza od strane jugokomunističkog mentaliteta koji se rasprostranio kroz sve institucije, politiku, djelovanja ministarstava, obrazovni sustav, jednostavno u cijeli javni prostor, a prenosi HRT.

I tu je na koncu velika ugroza koju nam stvara ekspanzionistička tendencija politika srpskog svijeta. To su glavne odrednice mog programa, rekla je Branka Lozo.

Zamjena stanovništva

Najvećim i najznačajnijim problemom smatra prijetnju od zamjene stanovništva.

“Što se tiče ilegalnih migranata, oni su sami po sebi nezakoniti migranti. Njih je u Europu pozivala Angela Merkel i ja bih voljela da Hrvatska prestane biti Njemačka kanta za smeće, da nam se svi oni koje Njemačka ne želi zadržati vraćaju u Hrvatsku. Među njima ima identificiranih potencijalnih i stvarnih terorista koji više ili manje slobodno šeću po Hrvatskoj.

Kako će Hrvatska izgledati za 10 ili 20 godina, mene je strah uopće pomisliti, rekla je, te dodala da se Grčka izuzela iz obaveze prve registracije tražitelja azila na svom tlu, a Hrvatska nije.

“To je nedostatak suverenističke politike koju bih ja mijenjala”, istaknula je.

N1 neslužbeno doznaje: DORH provodi izvide oko zemljišta koje su Kekini kupili u Istri Lozo o Milanoviću: Boji se samoga sebe da ne bi rekao nešto neprimjereno

Velike obitelji ugroza za Hrvatsku

Kad riječ o stranim radnicima kaže:

“Zauzela bi stav da im se izdaju radne dozvole na kraće vrijeme tako da ne budemo u obvezi spajanja njihovih obitelji koje znamo, s obzirom na to otkuda dolaze, imaju tendenciju velikih obitelji i to je ugroza za Hrvatsku. Mi se možemo dovesti u situaciju da Hrvati za određeni broj godina budu manjina u vlastitoj zemlji.

Moja je tendencija i želja da se Hrvatska ponovno kroatizira, da se vrati hrvatski duh, da se Hrvatima ne savija kralježnica i da se prestane s idejama države koje više nema, uključeno s crvenim petokrakama, proslavama, obljetnicama, rođendana Josipa Broza Tita, zaboravljanja strahota i zločina koje je on počinio. Da se Hrvatska vrati Hrvatima, naglasila je Lozo.

” Potpuno sam svjesna predsjedničkih ovlasti i djelovanja izvan tih predsjedničkih ovlasti. Svjesna sam da sam nabrojala probleme koji ne spadaju direktno pod ovlasti predsjednika, međutim, uvjerena sam kada na čelo države dođe osoba s ovakvim stavovima kao što su moji, da bi samim izvlačenjem tih tema, nametanjem tih tema došlo do njihovog rješavanja”, smatra.

Milanović se bavi životinjskim carstvom

Istaknula je i kako bi bez problema prozivala vladu Republike Hrvatske što se po ovom ili onom pitanju radi, za razliku od trenutačnog predsjednika Zorana Milanovića.

“On nikada nije poentirao ni ukazao ni na koji problem. On se bavi samo nekim životinjskim carstvom u razmjeni uvreda s Plenkovićem i njegovim suradnicima”, rekla je Lozo.

Lozo o Milanoviću: Boji se samoga sebe da ne bi rekao nešto neprimjereno Mario Radić o Branki Lozo: Od svih kandidata ima najveću znanstvenu karijeru, najveću obitelj, najviše djece

Bi li mijenjala ovlasti predsjednika?

“Ja ih za sada ne bih mijenjala. U javnosti se stvara pogrešan dojam da su predsjedničke ovlasti male ili skučene. Ja se s time ne slažem. Radi se o tome da trenutačni predsjednik nije radio ništa. Ja bih dolaskom na Pantovčak prvo zamolila službe na odlasku da dobro obrišu prašinu sa svih radnih stolova. On se šetao po sajmovima među pršutima i vinima, a za Hrvatsku nije radio ništa. Moje mišljenje je da se i ne pojavljuje u javnosti i da neće sudjelovati u debatama upravo zato jer nema što ponuditi kao svoj program u narednih pet godina”, rekla je.

D’Hondtova metoda nije dobra

Što mislite o načinu na koji se bira predsjednik Republike?

“Mislim da je ovo najpošteniji način na koji se bira predsjednik Republike i voljela bih da se i druge funkcije u zemlji biraju na taj način. D’Hondtova metoda obračuna ili izračunavanja konačnih rezultata izbora nije dobra. Ovo su direktni izbori. Građani mogu slobodno, bez straha od članske knjižice, od gubitka posla slobodno izaći na izbore i izraziti svoju volju. I ja se čvrsto nadam da će tako postupiti”, rekla je Lozo.

Branka Lozo: Problem ilegalnih migranata će eskalirati i ja se želim uhvatiti u koštac s time

Izbor ustavnih sudaca – politička trgovina

Imali smo neki dan slučaj ustavnih sudaca gdje se radi o čistoj političkoj trgovini uz časne iznimke. Nije izabrano deset najboljih s one liste od 60 i nešto koji su se prijavili, a apatija koja vlada u Hrvatskoj je takva da nitko ne pita, niti saborski odbor, niti saborske zastupnike, po čemu je ovih deset izabranih ustavnih sudaca bolje od drugih.

Voljela vi da se biraju najbolji od najboljih, da se biraju eksperti, a ne politički podobni. I sada da se izbor predsjednika preseli u Sabor, pa to bi bio poraz demokracije”, istaknula je.

Plenković vrlo sklon uvredama

“Moj izraz bi bio civilizirani način razgovora, ali to ne znači da bi se u svemu složili. Moje je mišljenje da ako se oko nečega ne slažemo da tek tada moramo razgovarati, argumentirano, a ne uvredama kojima je i gospodin Andrej Plenković vrlo sklon. Ako bi on nastavio ili pokušao nastaviti praksu da umjesto odgovora na postavljeno pitanje počne s uvredama, to kod mene ne bi prošlo”, rekla je predsjednička kandidatkinja Lozo.

