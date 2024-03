Liječnik: U naredne četiri godine milijun Hrvata neće imati liječnika opće prakse

Podijeli :

Liječnik i predstavnik Hrvatske udruge bolničkih liječnika Nikola Prpić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Nine Kljenak gdje je govorio o nužnosti reformi u zdravstvenom sustavu.

Nedavno je potpisan kolektivni ugovor za nove koeficijente liječnika, ali još je mnogo problema ostalo neriješeno.

Prpić je podsjetio da su liječnici na velikom prosvjedu najesen imali četiri glavna zahtjeva: Cjelovita reforma zdravstva, uređivanje ravnopravnog statusa liječnika, reforma specijalizacije i koeficijenti.

“Nitko normalan ne bi prihvatio jedno od četiri i rekao ‘sad smo riješili sve probleme koji nas muče’.”

Prpić smatra kako se u mandatu ministra Vilija Beroša nisu dogodile značajne reforme.

“Nije izgrađena nova bolnica za majku i dijete na mjestu bivše Sveučilišne bolnice, što smo pozdravljali. Novi vremensko-kadrovski koeficijnenti koji su predloženi su samo kopija starih vremensko-kadrovskih koeficijenata i još uvijek nisu obvezujući. Većina stvari o kojima se ovdje radi, a to su ulaganja u određene infrastrukturne projekte i ulaganje u malo više koeficijente nego što su bili, nama u svakodnevnoj praksi nije bilo dovoljnog skoka prema naprijed da bismo bili zadovoljni.”

Što se tiče dugih lista čekanja, Prpić kaže da je to do kombinacije različitih faktora.

“Ne postoje nacionalne smjernice koje bi govorile kada i kako se propisuju koje pretrage. Mora se prakticirati defanzivna medicina, koja je pokazana u različitim studijama da povećava količinu pretraga koje se izvršavaju. Nepovjerenje sustava prema liječniku i nedovoljno zaštićivanje liječnika unutar bolnica dovodi do toga da se produžavaju liste čekanja.”

Problem primarne zdravstvene medicine

“Zabrinjavajuća je statistika da unutar četiri godine, milijun Hrvata neće imati liječnika opće prakse. Taj sav kaos koji će se dogoditi ukoliko četvrtina našeg stanovništa nema primarnu praksu će se naravno preliti u bolnice, a to već viđamo i danas. Zato nam hitni zavodi ne funkcioniraju i zato imamo kaos na hitnama. To je jedan od razloga zašto ne možemo popuniti hitne novim iječnicima jer svi vide kako to u praksi izgleda i nitko to ne želi raditi”, objašnjava Prpić.

