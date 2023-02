Lina Budak na N1 odgovorila Berošu: “Moje zdravlje i budućnost su upropastili”

Podijeli :

Izvor: N1

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je komentirao slučaj odvjetnice Line Budak kojoj čak sedam mjeseci nije rečeno da ima rak, rekavši među ostalim da ne može "suditi o osobi koja možda ima neke druge motive". Za komentar smo zamolili Linu Budak.

U razgovoru s našom Natašom Vidaković Lina Budak je rekla da je dobila točne upute za preuzimanje nalaza:

“Nakon biopsije dojke otišla sam na šalter na koji su me uputili i dala podatke i broj telefona. Tamo su mi rekli da će me nazvati kad nalazi budu gotovi. Kako me nisu zvali, 11. travnja sam otišla po nalaze, dobila sam ih hrpu, a među ostalim dva s biopsije dojke. U jednom je bio citološki nalaz i pisalo je da nema malignih stanica. Danas znam da je nedostajao treći nalaz koji je bio izrađen tek 19. travnja, a ja sam 11. travnja pitala u Klinici za tumore ima li još kakav nalaz u izradi i hoće li ga dostaviti. Rekli su da ne, da sam sve dobila.”

Na pitanje je li znala da se nalaz može preuzeti samo kod specijalista, Budak je rekla:

“Naravno da ne i nije na meni da pogađam. Dužnost je onkologa, koji je preuzeo liječenje, da čim dobije nalaz, javi, a to je bilo 19. travnja. Nalaz je ležao do 21. studenog da ga nitko nije pogledao.”

Budak ne smatra da je liječnik išta namjerno napravio, sakrio ili nije javio:

“Ne, mislim da je to grubi organizacijski nemar, da se bolnica loše vodi. Da se radi o nemaru, slijedi iz pisane isprike ravnatelja bolnice Sestre milosrdnice koji mi se 12. prosinca pisanim putem ispričao. Ako mi se ravnatelj tad ispričao, ne znam gdje bi bio moj propust.”

Prokomentirala je i riječi ministra Vilija Beroša:

“Moj motiv je točno onaj koji sam Berošu napisala u pritužbi i zahtjevu za inspekcijskim nalazom 8. prosinca, da tražim ispravljanje grešaka i protokola postupanja. Moje zdravlje, moju budućnost su upropastili, ali sam ukazala da se isprave sistemske greške.”

