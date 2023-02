Podijeli :

Izvor: N1

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je u u Ministarstvu zdravstva održao sastanak s predstavnicima liječničkih udruga.

Sastanak je, rekli su predstavnici liječničkih udruga, prošao distancirano i hladno.

Nakon sastanka pred novinare je stao i Vili Beroš.

“Ne odgovara istini da sugovornici s druge strane nisu čuli ništa novo jer smo im danas vrlo detaljno opisali elemente iz nove uredbe o koeficijentima koje je otišlo u međuresorno savjetovanje. Ne znači da će kao takvo biti prihvaćeno, ali to je radni dokument koji je usuglašen i koji je njima nov. Radili smo na izjednačavanju različitih koeficijanata složenosti poslova tako da smo izjednačili koeficijente užih specijalizacija i specijalizacija, što je bio jedan od glavnih prigovora, izjednačili smo i koeficijente radnika u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti”, rekao je Beroš nakon sastanka.

“Ustrajat ćemo u izradi Zakona o radnopravnom statusu liječnika jer se već sada suočavamo, a pogotovo ćemo se u budućnosti suočavati s manjkom kadra”, kazao je.

Rekao je da će oni truditi svoje napraviti. “Prosvjedi i štrajk su legitimno pravo, oni na neki način imaju svoje uzuse. Mi ćemo napraviti svoje, a to je pokušati iznijedriti dogovoreno, a na drugim suradnicima je na njihovom moralnom, ljudskom i stručnom usmjerenju da postupaju kako hoće. Ako su im namjera hrvatskih pacijenti, dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite onda vjerujem da će konstruktivno razgovarati dalje. Ako opcija bude neka druga, Bože moj, svakome će jednom njegova uloga doći na vidjela. Ova administracija nema fige u džepu, radi transparentno, bori se za pacijente i želi unaprijediti zdravstveni sustav.”

Slučaj pacijentice Line Budak

Komentirao je i slučaj odvjetnice Line Budak, kojoj čak sedam mjeseci nije rečeno da ima rak.

“Još jučer, pogotovo tijekom jutra sam razgovarao s ravnateljom KBC-a Sestre milosrdnice, oni imaju jednu višedesetljetnu praksu da sve takve nalaze ne dostavljaju pacijentima na šalter. To je informacija kojom ja raspolažem, a kasnije ćemo komentirati druge elemente. Njihova praksa je da se takvi nalazi podižu u ordinaciji specijalista. Ja pozdravljam takvu praksu, iako u kontekstu stavljanja pacijenata u fokus moramo i to unaprijediti jer danas u vrijeme informatizacije postoje nove mogućnosti. Prema mojoj informaciji pacijentica je dobila informaciju da se mora javiti nadležnom specijalistu. Nije dobila termin jer liste čekanja nema, mogla je doći i dobiti taj nalaz. Ne znam što se u međuvremenu dogodoilo. Znam da je bolnica još u 12. mjesecu dopisom odgovorila pacijentici. Rečeno mi je da je pacijentica dobila jasnu uputu da se javi specijalistu koji joj može dati nalaz. Navodno je ona podizala nalaz na šalteru, to ne znam, ali nalazi se ni ne mogu podizati na šalteru”, rekao je Beroš te dodao da će zdravstvena inspekcija sve detaljno ispitati.

“Možete mi vjerovati da ćemo ispitati sve što je moguće”, kazao je.

“Ja ne mogu suditi o osobi koja možda ima neke druge motive, meni je iskreno žao zbog njene bolesti, ali isto tako sam vam sve objasnio. Rekli smo, ne podižu se ti nalazi na šalteru, nego kod liječnika. Mene smao zanima, je li se gospođa javila liječniku i je li on krio od nje nalaz nije joj ga htio dati? Problem se navodi i na Rebru. Problem, čuo sam, neću u medijima o tim elementima jer nisu za javnost, ali ima tu nekoliko dodatnih stvari koje se odnose na odnos zdravstvenih ustavano u nekoliko različitih zdravstvenih ustanova s dotičnom pacijenticom. Ali potpuno je to razumljivo jer kad smo u bolesti, onda nam se promijeni percepcija svega i bolest nam je u prvom planu, što je potpuno razumljivo i zato se trudim da zdravstveni sustav ubuduće napravi upravo to, da se takve stvari više ne događaju”, rekao je Beroš.

Neki dan me ministar zdravstva blokirao na TW jer sam pitala koliko u RH treba od dolaska u bolnicu do postavljanja dijagnoze raka. Jučer Index objavi priču o ženi kojoj 7 mj. nisu rekli da ima rak. @ViliBeros danas:Ne mogu suditi o osobi koja možda ima neke druge motive. #N1info pic.twitter.com/3cMmgpjVGV — Ivana Tomić (@tomicivana_) February 17, 2023

“Saznajem, a inspekcija će sve to ispitati, da je ona bila kod nekoliko različitih specijalista u Klinici za tumore, tako da mi s tog aspekta dodatno sve stvari nisu jasne, ali ispitat će se”, rekao je Beroš.

Na pitanje zaslužuje li gospođa Budak ispriku, odgovorio je: “Ukoliko zdavstvena inspekcija ustanovi da je bilo bilo kakvih propusta osobno ću se ispričati, ali to neće biti kraj priče, nego ću i zatražiti sankcije ako nešto nije napravljeno kako treba. To je isto jedna od opcija, ne prejudiciram”.

Na kraju je još jednom naglasio “da pacijenti moraju biti na prvom mjestu”.

