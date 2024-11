Pavasović Visković o Rotimu: Nije priznao krivnju, a paralelne istrage su šizofrene

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Krešimira Rotima, kazao je da je već i prije ispitivanja Rotima najavio da će njegov klijent iznijeti opsežnu obranu i objasniti sve okolnosti koje ga se tiču.

On je to napravio i očito je to imalo odjeka na USKOK-u koje je zaključilo da su mjere opreza dovoljne. Dakle, to je sve što u ovome trenutku mogu komenitrati. Osim još jedne činjenice, koja mi je, možemo reći, negativna i posebno mi smeta. On nije priznao djelo. Priznanje djela znači kada dođeš pred onoga koji te ispituje i kažeš: Ja sam kriv za ovo i ovo. On to nije napravio”, izjavio je Pavasović Visković, a prenosi Index.

“Rotim će u utorak biti na poslu”

Detalje njegova govora ne može komentirati, ali može reći ono što mu je Rotim rekao, a to je da nije ništa primio i da nije sudjelovao ni u čemu nečasnom. Dodao je da će Rotim u utorak biti na poslu.

Podsjetimo, Jutarnji list danas je neslužbeno objavio da je Rotim priznao krivnju i istražiteljima rekao da je Vili Beroš primio mito. USKOK nije tražio istražni zatvor za Rotima jer, kako su objavili u priopćenju, “za to nisu ispunjene zakonske pretpostavke”.

Također, Visković se osvrnuo na paralelne istrage.

Određen jednomjesečni istražni zatvor Berošu i Pozderu, Rotim se brani sa slobode

“Mi smo prvo opsežno prigovarali nadleženosti. Ova situacija gdje EPPO tvrdi jedno, a USKOK drugo, a zapravo se od Županijskog suda u Zagrebu traži da u roku dva, tri sata donese dvije potpuno oprečne odluke temeljene na potpuno različitim činjenicama jednostavno je šizofrena. To nije dobro. Sud je tu doven u situaciju da, po meni, uopće ne bi smio postupati dalje.”

Otkrio je i da njegov klijent nije priznao krivnju.

“Rekao je da nije kriv i da nije napravio ništa nedopušteno”, kaže Pavasović Visković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Važna obavijest iz HERA-e za kupce plina koji su izabrali GPZO Stavite list lovora ispod jastuka, iznenadit ćete se učinkom