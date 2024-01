Macan upozorio na detalj iz Crobarometra: Možemo krenuo Bandićevim stopama, a evo što je “ubilo” Most

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Običnom i možda već umornom promatraču domaće političke scene rezultati prvog ovogodišnjeg Crobarometra, objavljeni u četvrtak, na prvi pogled ne donose ništa novoga - HDZ je po rejtingu prvi, SDP drugi, a neodlučnih je mnogo. No, na pažljiviji drugi pogled, u rezultatima Crobarometra ukazuje se nekoliko zanimljivih trendova.

SDP se oporavio, Možemo! je pao u probleme i produbio se jaz između stranaka koje, prema rezultatima ovog istraživanja, prelaze izborni prag te onih koje ostaju ispod njega. Sve se to zbiva na početku godine u kojoj će biti održani parlamentarni izbori.

Ukratko, HDZ je i u siječanjskom Crobarometru uvjerljivo prvi s podrškom 29 posto ispitanika. SDP je drugi s 13,5 posto podrške i s uzlaznim trendom. Treći je Domovinski pokret sa 7,6 posto podrške, četvrti Možemo! sa 6,7, a Most peti sa 6,6 posto podrške.

HDZ opet nadomak 30 posto, SDP narastao

Sve ostale stranke ne samo da su ispod 5 posto, koliki je inače izborni prag, nego ne prelaze čak ni predprag od 3 posto. S druge strane, broj neodlučnih raste i dosegao je, barem u ovoj anketi, čak 18 posto.

Komentirajući rejting stranaka u ovomjesečnom Crobarometru, komunikacijski stručnjak i politički analitičar Krešimir Macan ističe da je HDZ ponovno vratio rejting nadomak 30 posto, a SDP ostvario najbolji rezultat unatrag godinu dana.

“SDP sada u siječnju ima 2 posto više u odnosu na rezultat iz siječnja prošle godine”, kazao je Macan.

“Možemo! je gubitnik zbog vlastite odluke”

Skrenuo nam je pažnju na zanimljiv trend. Naime, kada je Možemo! u ljeto prošle godine objavio da će na izbore izaći samostalno (dotad se očekivao njihov zajednički nastup s SDP-om) rejting mu je bio gotovo poravnat s SDP-ovim.

“Možemo je tada imao 10,6 posto podrške, a sada je na 6,7 posto. Vidite kolika je to razlika u samo šest mjeseci! To je najveća oscilacija i pokazuje da je Možemo! gubitnik svoje odluke da na izbore ide samostalno. No dijelom je to i splet okolnosti, ponajviše zbog problema sa smećem u Zagrebu koji im je naštetio. Njih je “ubio” taj nered u gradu. Birači neće nekoga nagraditi zato što je smanjio javni dug, oni vide smeće po gradu. U Možemo! su skužili da su u problemu pa su počeli nešto raditi. Beplatna vožnja žičarom prošloga vikenda dio je toga, a i počeli su brzo čistiti otpad – iz Markuševca su ga promptno odvezli. Ukratko, počeli su se ponašati poput Bandića. Sad sve što zapne odmah rješavaju jer su shvatili da inače na tome padaju”, tumači Macan.

Most je “ubila” afera s Lovrinčevićem

Prokomentirao je i drugog velikog gubitnika ovomjesečnog Crobarometra – Most. Njih je, kaže, koštala “afera Mreža” s Juricom Lovrinčevićem, koju su zapravo oni išli razotkriti.

“Domovinski pokret ih je “ubio” tom aferom pa je Most sada na 6,6 posto. U jednom trenutku išli su prema 10 posto, a sada se de facto bore za po jedan mandat u svakoj izbornoj jedinici. Onako su mogli dobiti i po dva. S ovim rejtingom definitivno ne mogu biti najjačom listom, kako oni tvrde da će biti. A što se tiče Domovinskog pokreta, njihov je problem u tome što im rejting ne raste. Narastao im je nešto u studenome na račun vukobvarske obkljetnice, ali otada oni stoje”, kazao je Macan.

Pitali smo ga kako tumači da se pet već spomenutih stranka toliko odvojilo od ostalih. Vakuum nastao između njih je čak 2 do 3 posto.

“Većina tih stranaka pojedinačno mogu biti jake u nekim izbornim jedinicama. Recimo, Centar je jak u 10. izbornoj, ali nije u Zagrebu. Isto tako i IDS u Istri ili Fokus u okolici Zagreba. Pokazuje se da treba imati široku organizaciju. Kad se sve njih zbroji – Fokus, Reformiste, IDS, PGS… svi su na 3 posto. Previše su regionalno fragmentirani”, kaže.

“Neodlučni su najjača oporbena stranka”

Što se tiče velikog postotka neodlučnih birača, Macan smatra da ih je u toj svoti ovoga puta puno stiglo s desnice.

“U ovom trenutku, najjača oporbena stranka su neodlučni. Njih je 18 posto. Kao što je “Nitko” najpozitivniji političar, tako su i ovdje Neodlučni najjača oporbena stranka. Problem je u tome što se njima ne obraća nitko od ovih malih stranaka koje ne prelaze 3 posto. Nitko im se ne obraća ni s ozbiljnim pitanjima. Korupcija nije to glavno pitanje, nego ekonomska situacija i životni standard”, ustvrdio je Macan.

