Mogu li afere utjecati na rezultat HDZ-a na izborima?

Vlada Andreja Plenkovića, a time i HDZ, uzdrmani su "aferom Mreža", još jednom u nizu. Ta afera ujedno je još jedan povod oporbi da nastavi s onim što čini čitav ovaj mandat - proziva vladajuću stranku za korupciju, a ovoga puta čak i zatraži raspuštanje Sabora i raspisivanje izvanrednih izbora.

Kao dokaz korumpiranosti Vlade koji podastiru oporba i većina medija, plejada je ministara koje je premijer Plenković smijenio u svoja dva mandata. No, bi li korupcija bila dovoljan razlog biračima da na izborima, izvanrednim ili redovnim, HDZ-u pokažu palac dolje i po treći puta u tri desetljeća skinu ga s vlasti?

Politički analitičar Žarko Puhovski u više navrata je isticao da se izbori ne dobivaju na pitanju korupcije, nego na pitanjima životnog standarda. Slično govori i politički analitičar Ivan Rimac.

“Afere dotiču građane manje nego što se misli”

“Građane uglavnom ne dotiču te korupcijske afere, barem ne u mjeri koliko mislimo mi koji se bavimo politički analizama i vi u medijima. Afera je već bilo toliko puno da se ljudi isključuju kada čuju za njih. No, činjenica je da će ovu novu aferu oporba i mediji koristiti još neko vrijeme i da će nanijeti HDZ-u dosta štete, barem trenutne. Ta se afera jako dotaknula Plenkovića jer je prvi put reagirao tako brzo, već na prvu informaciju”, rekao nam je Rimac.

Brzina Plenkovićeve reakcije u slučaju “afere Mreža” mogla bi utjecati i na odluku o raspisivanju izbora, za koje se sve češće govori da bi mogli biti održani već u rano proljeće iduće godine.

“U tom smislu shvaćam Plenkovićevu brzu smjenu ministra Davora Filipovića kako se afera ne bi razvlačila predugo, ako je planirao uskoro raspisati izbore. Povlačenje relacija prema slučaju Fimi media svakako će odzvanjati u javnosti, ali teško je procijeniti koliko će utjecati na birače i koliko njih smatra da je korupcija već uzela toliko maha da se protiv nje ništa ne može. Stoga postaje veliko pitanje kada ići na izbore. Dok ova afera zvoni, sigurne ne. A čujem da se sada čak spominje kako će izbori biti tek na jesen, što bi bio krajnji rok i ne bi pogodovao Plenkoviću zbog drugih potencijalnih afera”, smatra Rimac.

Oporba razjedinjena, a “svi političari isti”

Na izborima 2011. koalicija lijevog cenra predvođena SDP-om dobila je izbore pobijedivši HDZ koji je tada bio teško uzdrman aferom Fimi media, teretom ostavštine Ive Sanadera i presudom HDZ-u (pravomoćno potvrđenom 2021.) kojom je stranka dobila etiketu kriminalne organizacije. No, i vlada Zorana Milanovića bila je opterećena nizom afera, što je podgrijalo davno rašireni stav da su “svi političari isti”.

“Ta je priča potencirana načinom rada Sabora – tvrdi se da tamo sjede neotesanci koji nikad ne govore o suštini stvari – kako bi se stvorila određena apatija među biračima pa da na izborima glasaju samo članovi stranaka i oni koji su interesno vezani uz njih. A tada najbolje prolazi stranka koja je već na vlasti i može svojim članovima dati nešto zauzvrat”, ističe Rimac.

On smatra kako zasad nije izvjesno hoće li doći do mobilizacije birača te mogu li oporbene stranke ponuditi nadu u promjene kojima bi se stalo i na kraj koruptivnom ponašanju.

“Imamo razjedinjenu oporbu, čak i neke unutar oporbe koji brane HDZ, tako da cijeli niz elemenata ne vodi zaključku da građani prepoznaju alternativu i mogućnost da se nešto može promijeniti”, dodaje..

Korupcija važna, životni standard važniji

No, za razliku od izbora 2011. kada je HDZ pao zbog afere Fimi media, a kada je Milanovićev SDP bio stožerna oporbena stranka i gotovo jednostraačka alternativa HDZ-u, kojoj je samo trebalo osigurati stabilnu većinu s nekoliko ideološki bliskih stranaka, Rimac upozorava da danas nije tako.

“Sada takvu stožernu oporbenu stranku nemamo. Tko god u oporbi mislio da je važan – nije, jer nema veliku podršku. Ali svi zajedno jesu važni. E sad, hoće li zajedno razviti nekakvu strategiju i uvjeriti glasače da su uvjerljiva alternativa, veliko je pitanje i ovisit će o daljnjem tijeku udara na HDZ”, ističe.

U istraživanju Crobarometar u veljači 2020. godine, šest mjeseci prije prošlih parlamentarnih izbora, građani su po prvi puta korupciju istaknuli kao najveći problem u državi (do tada je to bila nezaposlenost), ali to raspoloženje na koncu nije naudilo HDZ-u na izborima.

“Korupcija jest problem i ostat će još poprilično dugo, ali na predstojećim izborima glavna tema bit će životni standard. Zato je i Plenkovićevo hvalisanje usmjereno na to, iako ljudi dobro vide vlastito stanje. Štogod HDZ govorio i uspjehe nabrajao, stvar je za glasače vrlo jasna, samo je pitanje žele li politički kaos koji bi ih odveo u još veću financijsku nesigurnost. U takvim situacijama glasači uvijek glasaju za status quo. No, pitanje je koliko je to realno jer svi parametri koje Plenković navodi kao ekonomske uspjehe zapravo počivaju na povećanoj potrošnji koja je generirana inflacijom”, ustvrdio je Rimac.

