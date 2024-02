Malenica o Turudiću: To nije ni stegovni postupak, po meni to ne mijenja odluku

Podijeli :

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica komentirao je prijavu protiv Ivana Turudića zbog povrede kodeksa sudačke etike.

Naime, predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske je uz suglasnost predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske podnio nadležnom sudačkom vijeću pritužbu protiv suca tog suda Ivana Turudića zbog povrede Kodeksa sudačke etike.

“U konačnici, odluku će donijeti Sudačko vijeće. Ne bih prejudicirao kakva će biti. On je izglasan u Saboru tako da pokretanje postupka pred Vijećem nema nikakvog utjecaja. To nije ni stegovni postupak, ispod njega je, po meni to ne mijenja odluku”, rekao je Malenica pa objasnio može li se dogoditi nešto da se odluka promijeni:

“Izglasan je u Saboru i čini mi se da je odluka o njegovom imenovanju, tako da je postupak završio, slijedi još prisega. Rekao sam da je triput prošao sigurnosne provjere, posljednju 2019., tako da mogu jedino sumnjati da tu postoje drugi razlozi zašto je pokrenut ovaj postupak. Ne vidim razloga za njegovo pokretanje, a podsjetio bih da je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić imao stegovni postupak pred Vijećem.”

