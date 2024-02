Kovačević: Sve upućuje na to da se premijer panično boji rezultata sigurnosne provjere Turudića

Podijeli :

Bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević bio je gost Nine Kljenak u N1 Studiju uživo. Razgovarali su o slučaju novog glavnog državnog odvjetnika i izostanku sigurnosne provjere, zbog čega su ionako narušeni odnosi predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića dotaknuli novo dno.

Turudić je prijavljen zbog susreta s Mamićem. Je li prekršio sudačka pravila i može li biti kažnjen? Konačno se oglasio Sabor: Kažu da oni ne trebaju tražiti sigurnosnu provjeru za GDO-a

Na pitanje o slučaju novog glavnog državnog odvjetnika, Kovačević kaže kako je bio ministar i ambasador. “Što se tiče ministarskog položaja, mislim da tu nije bilo provjere. Ali neki zaposlenici u veleposlanstvu u Moskvi ponašali su se tako da ne bi mogli proći nikakvu provjeru, ali i dalje su nastavljali diplomatsku karijeru. Politička legitimacija je jača. Što se tiče dužnosti veleposlanika, ne znam jesu li me provjeravali, ali prolazili smo proces priprema koji je uključivao i razgovor u SOA-i. Jednom su me u policiji pozvali na informativni razgovor pitajući me je li jedan od mojih zaposlenika prošao sigurnosnu provjeru. Ispostavilo se da je taj čovjek imao dvojno državljanstvo, a ja to nisam znao. Mislio sam da policija mene treba upozoriti na to, a ne ja policiju”, kaže.

Kovačević kaže kako su i stajališta stručnjaka oprečna. “Jasno je samo jedno, da premijer Plenković nikako ne želi da sudac Turudić prođe sigurnosnu provjeru. Ako SOA sama ne zaključi da je potrebno provesti određene postupke, mora izvješćivati o svom radu predsjednika i premijera, a oni, s obzirom na niz javno iznensenih podataka, koji zaista upućuju na to da bi mogllo biti problema s Turudićem, mogu od SOA-e tražiti da utvrdi što je točno, a što nije. MIslim da je predsjednik točno rekao da premijer nije tražio provjeru jer je znao da rezultat te provjere mora doći i predsjedniku na stol. Sve to upućuje na to da se premijer panično boji rezultata te sigurnosne provjere”, govori.

