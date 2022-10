Podijeli:







Stručnjakinja za odnose s javnošću, Ankica Mamić gostovala je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirala stanje u Vladi Andreja Plenkovića, odnose s oporbom te aferu u INA-i.

“Za sada vidimo samo gubitnike, to je rezultat istraživanja javnog mnijenja. Činjenica je da je afera INA naštetita HDZ-u i to je zabilježilo pad popularnosti stranke, ali ne vidimo da je itko od oporbe uzletio. U toj cijeloj priči netko se snalazi bolje, netko lošije. Najglasniji je MOST, i zbog toga jer je Grmoja predsjednik Antikorupcijskog vijeća”, rekla je.

“Nekoliko smo važnih stvari čuli od Sandre Benčić, ali ona je sad utihnula. Od druge oporbe ništa, sve se svodi na prepucavanje s HDZ-om i borbu s Andrejem Plenkovićem, ali oni samo ukazuju što on radi krivo. Ta negativna strategija koja im je jedini alat ne ukazuje na ništa dobro”.

“Mijenjali bi ga, ali ne znaju kime”

Mamić navodi da se sad čak i ljudi koji nisu HDZ-ovi birači pitaju tko bi Plenkovića uopće mogao zamijeniti.

“Ako idemo po kriteriju najvećeg opozicijskog kluba onda bi to bio Vidović iz Socijaldemokrata, ako idemo po kriteriju najveće oporbene stranke onda bi to bio Peđa Grbin. Svi bi ga zamijenili, ali ne znaju kime”. kaže stručnjakinja.

Na INA-i su pala dva premijera, kaže Mamić, Sanader i Karamarko. Paralelno s tim, navodi, oporba bi trebala pokazivati ljude koji bi trebali naslijediti Andreja Plenkovića.

“MOST je rekao da imaju čak tri kandidata za premijera, no ostala sam zatečena time”, rekla je te dodala: “Situacija je prije svega jako složena. Ovaj čas od ljudi koji su u političkoj utakmici nitko nema kapacitet biti uspješan premijer. Plenković ima političku dimenziju koju je radio dobro, to mu se ne može osporiti. Ali kad odete na drugu stranu, mi smo cijelo vrijeme gledali širom otvorenih očiju u ministra Marića, no njega sad nema kao da ga nikad nije bilo. U redu, Butković svoj resor drži u redu ali ne vidim ga u ulozi potpredsjednika”.

Ankica Mamić smatra kako nitko od vladajućih nije dao adekvatno rješenje za spas gospodarstva.

“Vi od oporbe ne čujete nikakva konstruktivna rješenja, stalno govore da imaju ljude, a te ljude mi stvarno ne vidimo. Vanđelić je najavio svoj ulazak u politku ali se on i dalje drži udruge građana. Mi ne znamo ništa dok on ne dođe u politiku i dok mu se ne počne mjeriti politički rejting”, rekla je.

U šest godina Plenkovićeve Vlade, smatra, njegova je vlada uspjela ostvariti vanjskopolitičke ciljeve, a članstvo u EU nas je spasilo od nemogućnsoti nošenja s COVID-om.

“Premijer je u Bruxellesu osigurao novac, no, Vlada ne može biti uspješna ako ljudi u Baniji i dalje žive u kontejnerima. To bio trebao biti prioritet prioriteta, omogućiti ljudima dostojanstven život. Zagreb je isto još uvijek ranjen, nije obnovljen, a novca ima. To su sve neuspjesi u realizaciji. Jako je važno to sve ispregovarati i dobiti, ali kad ste to sve dobili, iza vas moraju biti ljudi koji sposobni to provesti”, rekla je.

Navodi kako je bitno da na drugoj strani postoji netko kom bi ludi vjerovali, ko bi u njima izazivao osjećaj da se nešto može promijeniti, onda bit bilo drugačije.

“Svi govorimo o cijenama energenata, no mi se svi imamo gdje grijati, a ljudi u Baniji su bili pod plus 40 u kontejnerima, sad će se smrzavati u kontejnerima. Za mene je to jednako važna tema kao i tema INA-e”, kaže Mamić.

