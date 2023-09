Mario Banožić pravomoćno kažnjen zbog sukoba interesa. Nije si sam smio dodijeliti golemi stan u centru Zagreba

Podijeli :

Gotovo je! Ministar u Vladi RH Mario Banožić bio je u sukobu interesa kada je sam sebi dodijelio državni stan.

Potvrdio je to Visoki upravni sud RH odbivši Banožićevu žalbu na raniju, nepravomoćnu presudu Upravnog suda u Zagrebu. I tom je presudom bio potvrđen sukob interesa kod dodjele državnog stana.

Cijeli taj sudski postupak Banožić je pokrenuo nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo da je sam sebi dodijelio golemi državni stan u vrijeme dok je bio ministar državne imovine. Sam je potpisao odluku o tome iako to nije u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa.

Osim toga, na raspolaganju su mu bila još dva državna stana, ali si je Banožić odabrao najveći. Visoki upravni sud RH sada zaključuje kako je to učinio zbog utjecaja privatnog interesa.

Golemi stan u središtu Zagreba

Od ranije je poznato da si je Banožić odabrao trosobni stanu od 90-ak kvadrata u strogom centru Zagreba, vrlo blizu sjedišta Ministarstva državne imovine koje je tada vodio. Istovremeno mogao je odabrati jedan stan od 53 kvadrata ili jedan od 73 kvadrata, ako mu je već onaj od tridesetak kvadrata bio premali.

Banožić je u žalbi tvrdio kako nigdje nije propisano da on kao ministar ne smije potpisati odluku o dodjeli stana. Prema njegovom tumačenju ono što nije zabranjeno je dopušteno, no Visoki upravni sud ne misli tako.

Tko je morao potpisati za stan?

Podsjetili su zato Banožića da je u Ministarstvu državne imovine ionako bila određena osoba koja mijenja ministra u slučaju spriječenosti. Prema stavu Visokog upravnog suda upravo je ta osoba trebala potpisati odluku kojom se Banožiću dodjeljuje veliki stan u središtu Zagreba. U ovom slučaju to je bio ondašnji državni tajnik Krunoslav Katičić.

Banožić je imao pravo na državni stan, no morao se, prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, izuzeti iz odlučivanja o tome. Pogrešno je, navodi Visoki upravni sud, shvatio da ga Katičić mijenja samo kada je on kao ministar fizički odsutan, zanemarivši da ga može zamijeniti i u slučaju spriječenosti pravne naravi, kao što je to bila dodjela stana.

Ministar je imao pravo na stan

“Kao dužnosnik sam imao ovlast dodijeliti si stan, te pri tome nije došlo do sukoba javnog i privatnog interesa. Sve je bilo transparentno i nepristrano”, uvjeravao je Banožić na sudu. Pojasnio je da je imao pravo na stan od 60 kvadrata, pa je, nakon što je dobio manji, od tek 32 kvadrata, zatražio veći. Uz njega su, tvrdio je, u tom stanu trebali boraviti i supruga i djeca, no unatoč tome imao je pravo na nekretninu do 60 metara kvadratnih, dakle bitno manju od one koju si je dodijelio.

Pritom, kako je otkrio portal Telegram, ministar je u isto vrijeme uzimao naknadu za odvojeni život, jer mu je obitelj živjela u Vinkovcima. Sada u Vinkovcima gradi obiteljsku kuću.

Koliku je kaznu dobio Banožić?

Nakon što mu je Upravni sud u Zagrebu odbio tužbu Banožić se žalio Visokom upravnom sudu. Uvjeravao je da je odluka nižeg suda arbitrarna, te da nisu obrazloženi svi razlozi zbog kojih je donijeta.

No, Visoki upravni sud žalbu mu je odbio, zaključivši da je sve dovoljno obrazloženo, te da je Banožić doista pretpostavio svoj privatni interes javnom. Besplatno korištenje državnog stana, po stavu Visokog upravnog suda doista je značajan privatni interes.

Banožić će zbog ovog sukoba interesa morati platiti novčanu kaznu od 930 eura odnosno 7.000 kuna. Ovu pravomoćnu presudu može još pokušati srušiti na Ustavnom sudu RH.

