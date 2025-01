Čestitati ili ne? Analitičar: “Nije me razočarao Plenković nego Primorac. Milanović sada može matirati premijera”

Podijeli :

U izbornoj noći u kojoj je Zoran Milanović pobijedio u drugom krugu predsjedničkih izbora dobivši 742 tisuće glasova više od protukandidata Dragana Primorca, ponajviše se govorilo o izostanku čestitke iz tabora poraženoga.

U svome govoru Dragan Primorac, takozvani nadstranački kandidat iza kojeg je stajao HDZ, zahvalio je svima – svojoj obitelji, članovima svoga izbornog stožera, HDZ-u, Bogu, a ponajviše Andreju Plenkoviću, no nije čestitao pobjedniku niti ga je uopće spomenuo. Odmah potom isto je učinio i sam Plenković izbjegavši čestitati Milanoviću.

Plenković je čestitao Primorcu na angažmanu te čak dvaput kazao kako su u HDZ-u “primili na znanje rezultat izbora”. Na uporno zapitkivanje novinara hoće li ipak čestitati Milanoviću, odgovorio je protupitanjima: “Ne sjećam se da ste Milanovića pitali zašto nama ne čestita. Je li čestitao netko tko Hrvatima ne čestita Dan državnosti?”

“Na tragu trumpizma da se ne priznaje poraz”

Praksu nečestitanja pobjedniku izbora uistinu je začeo Zoran Milanović. Nakon parlamentarnih izbora 2007. godine, prvih na kojima je nastupio kao lider SDP-a i kandidat za premijera, nije čestitao tadašnjem pobjedniku Ivi Sanaderu i HDZ-u. Potom kao premijer 2014. nije čestitao ni Kolindi Grabar Kitarović kada je na predsjedničkim izborima pobijedila Ivu Josipovića. A nakon parlamentarnih izbora 2015. Milanović nije čestitao ni Tomislavu Karamarku, šefu HDZ-a.

Tada, 2015. godine, taj svoj dosljedan nečestitarski stav Milanović je u jednom intervjuu objasnio kazavši: “Ja nisam čestitao ni Sanaderu. Tjerali su me isto tako da čestitam pod svaku cijenu, ja šutim. To nije stvar kućnog odgoja, ja ga imam čak i previše. Bilo bi licemjerno nakon ovakve kampanje čestitati nekome na pobjedi koju nisi želio.”

No, bez obzira na Milanovića kao začinjavca takve prakse u sferi domaćih političkih izbora, nisu li mu Plenković i Primorac ipak trebali čestitati? Komunikacijski stručnjak Petar Tanta smatra da je taj izostanak čestitki pobjedniku bio “na relaciji fake trumpizma u kojem se nikad ne smije priznati poraz”.

“Od Primorca se očekivalo da čestita”

“S druge strane, gledajući u relacijama europskih vrijednosti, trebalo je izaći i čestitati pobjedniku. Ajde da je razlika bila jedan posto, još bih i shvatio takvu gestu, ali Milanović je pobijedio s razlikom 75 naspram 25 posto. To je trijumfalna pobjeda i mislim da mu je, uza svo japajakanje, trebalo pošteno čestitati”, kazao je.

Tanta smatra da Plenković s pozicije premijera čak nije dužan čestitati novoizabranome predsjedniku Republike, ali da je Milanovićev protukandidat trebao to učiniti.

“Zna se kakva je bila tvrda kohabitacija pa mi je donekle i razumljivo da nije čestitao Milanoviću. Ali od Primorca se očekivalo da to kaže no nismo dočekali. On je, kao čovjek koji je izgubio izbore, u svome govoru u izbornoj noći izrekao jako puno nebitnih stvari. Mene ne zanima što je on prijatelj s raznim moćnicima svijeta. Izgubio je izbore i trebao je to reći. A nije. Ivica Račan bio je uvijek fer po tom pitanju kada bi govorio da se izbori mogu izgubiti, ali obraz ne.”

“Do petka ćemo već zaboraviti na njega”

Podjsetio je Tanta da je Josipović čestitao Kolindi Grabar Kitarović nakon što je od nje izgubio izbore 2014. te da je i Grabar Kitarović čestitala Milanoviću na pobjedi 2019. godine.

“U tu jednadžbu čestitanja treba staviti samo dvojicu kandidata. A predsjednički kandidat koji je izgubio nije čestitao onome koji je pobijedio i tu priča završava. Primorčev ‘pobjednički’ govor sukus je svih kontradiktornih stvari koje je govorio u kampanji, a zbog čega se nije uspio poistovjetiti niti s domicilnim glasačima HDZ-a. Ali do petka ćemo već zaboraviti na njega”, ustvrdio je Tanta.

“I Plenković sada može odigrati pametno”

Pitali smo Tantu bi li moglo biti ‘pripetavanja’ između Milanovića i Plenkovića na predsjedničkoj inauguraciji.

“Ako je Milanović odlučio, kao što je rekao, pružiti ruku suradnje ili ponuditi lulu mira Plenkoviću, čini mi se da bi bilo fer od njega pozvati Plenkovića na inauguraciju. A ako se Plenković ne odazove, onda će to jedno prazno mjesto tamo s karticom s imenom predsjednika Vlade biti određena poruka. Ovo sada je šahovska partija u kojoj Milanović vuče poteze koje bi Plenkovića trebale dovesti u mat. Ali i Plenković može odigrati pametno ako se pojavi na inauguraciji i poruči da on, kao predsjednik Vlade, ima 99 posto vlasti u svojim rukama te da svojim dolaskom priznaje Milanoviću onaj jedan preostali postotak”, rekao je Tanta.

