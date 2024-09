Marko Rakar: Suluda ideja o povratku PDV-a je socijalistička mjera, to je prepakirani APN

Podijeli :

O porezu na nekretnine i tome kako će on utjecati na tržište nekretnina u Hrvatskoj u Novom danu s Tihomirom Ladišićem razgovarao je Marko Rakar.

Rakar podsjeća kako većina europskih zemalja ima porez na nekretnine te da se RH obvezala uvesti takav oblik poreza kada je potpisala ugovor s EU-om.

“Pokušaja uvođenja tog poreza bilo je i ranije. Čini se da će se ovaj put ipak nešto dogoditi. Ali slušajući te najave, čini se da to sve ide u nekom potpuno pogrešnom smjeru i da neće ispuniti nijedan od ovih ciljeva koje oni nominalno zagovaraju. Treba vidjeti konkretan prijedlog, ali tvari koje smo dosad čuli su kontraproduktivne, nemam druge nego reći da su iznimno glupe. Ova suluda ideja o povratku PDV-a je socijalistička mjera, to se tako ne radi, to je prepakirani APN, to je štetno za tržište. Neće smanjiti cijenu ni na koji način”, govori Rakar.

Porez se u ostalim zemljama raspisuje u odnosu na vrijednost nekretnine i vlasnik nekretnine na to nikako ne utječe, upozorava. “Varira od 0,25 posto stvarne tržišne vrijednosti nekretnine do oko 2 posto u određenim situacijama. Nekretnine se oporezuju progresivno. Prva, druga, skoro ništa, ali dalje se oporezuje većim stopama”, govori Rakar.

Što se tiče oporezivanja prema veličini nekretnine, Rakar kaže kako je kritični element – vrijednost nekretnine. “Nema nikakvog smisla na isti način oporezivati kvadrat trošne kuće u Slavoniji i vile u Dalmaciji na 10 minuta od mora. Vrijednost mora biti sastavni dio da bi taj porez imao efekta. Sve drugo je taksa na nekretninu koju mi de facto već imamo i danas kroz komunalne naknade i slično”, kaže.

Rakar govori kako je uvjeren da u RH postoji 600 tisuća praznih stambenih jedinica u Hrvatskoj, ne nužno stanova. Objašnjava da se veliki broj ljudi iselio iz zemlje. “Te stambene jedinice su u pravilu u ruralnim područjima. Svi mi znamo odakle su se ljudi iseljavali. Međutim, kad političari govore o praznim stanovima i cijenama, govore o Zagrebu, Splitu, Rijeci… Mi moramo prvo osigurati da tržište nekretnina profunkcionira, da ljudima bude moguće kupovati i da cijena nekretnina odražava neku pravu tržišnu vrijednost”, govori Rakar i dodaje kako treba pokušati usporediti cijene hrvatskih nekretnina s onima u Italiji ili Austriji. “Mi smo veš mašina pranja novca koje se događa u nekretninama. Ljudi ne razumiju da je netko tko želi oprati novac voljan kupiti nekretninu i izgubiti dio vrijednosti, a i dalje biti u plusu. Ima tu niz elemenata koji se trebaju riješiti drugim zakonima”, objašnjava.

Država mora početi raspetljavati dio po dio stvari vezane za reguliranje najma, upozorava Rakar.

Porez na dohodak

Porez na dohodak je osakaćen raznim olakšicama tako da većina ljudi koji rade ne plaća porez na dohodak, smatra on. Kaže i kako nismo konkurentni u npr. davanjima za mirovine, u usporedbi sa zemljama s kojima se želimo uspoređivati. Dodaje i da je iznimno neučinkovit naš mirovinski sustav. I zdravstveni sustav je, govori, malo skuplji nego u drugim europskim zemljama.

Rakar kaže da će cijene nekretnina rasti ako se odluči na opciju povrata PDV-a, baš kao što su rasle i kod APN-a. “Ovom mjerom oni subvencioniraju graditelje. Hrvatska građevina će kada završi NPOO kolektivno završiti u stečajima, bit će željni posla za godinu i pol. To je trenutak kad će oni morati početi nešto i raditi, a ne raditi na adaptacijama potresom neoštećenog državnog objekta koji naplaćuju 4000 eura po kvadratu. Država je kreirala velik dio ovih problma i to sada želi riješiti”, govori.

