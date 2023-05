Markovina: Ustavni sud je politički sud, evo kome odgovaraju njihove odluke

Podijeli :

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Povjesničar Dragan Markovina komentirao je u Novom danu novi situaciju u Srbiji, a osvrnuo se i na prijedlog izbornih jedinica koji je ovaj tjedan ugledao svjetlo dana.

Tko će naslijediti Vučića?

Markovina kaže da se u Beogradu jučer dogodilo nešto vrlo zanimljivo. “Puno puta sam najavljivao da se vidi Vučićev kraj, a on se uvijek uspio izvući. Ovo sliči na Miloševićeve kontramitinge, ali puno manje uspješno. Danas je puno važniji miting”, kaže Markovina aludirajući na večrašnji, četvrti prosvjed “Srbija protiv nasilja” i dodajući da ljudi na prosvjede protiv nasilja dolaze ne zbog Kosova, nego jer su umorni od Vučićeve vlasti. Dobro je, dodaje, i to što su radikalni desničar ovaj put izostali iz prosvjeda. OVo je jedan autentični narodni bunt i njegovi pokušaji da partijskim uvjetovanjima dovede ljude u Beograd,

I Vučić je, kaže, svjestan da lagano ide kraju. “To bi se davno dogodilo da postoji organizirana opozicija.”

Slična je situcija u Srbiji kao i u Hrvatskoj. “Vladajuća je stranka na izmaku, a ne postoji dovoljno snažna opcija da preuzme vlast”, govori.

Izborni zakon

Aktualni zakon je napravljen krajem 90-ih i Markovina podsjeća da je i tad skrojen prema HDZ-ovim potrebama. “Sve skupa tragikomično. … Čudi me da SDP-ove vlasti dva puta nisu promijenile taj zakon. Ali to je njihov način djelovanja. Da nude rješeneja kad su opozicija, a ne na vlasti. Ovo sada je sve smješnije. KOji su zajednički interesi ljudi s dva kraja zemlje koji nemaju dodirnih točaka. Ako je već tako, neka stave jednu izbornu jedinicu”, kaže Markovina.

“Pretpostavljam da je u pitanju kombinacija dva faktora. Problem Hrvatske, ako govorimo o društvu i demografiji je u onome što je puno puta pisano, a što javna politika ne želi priznati: Depopulacija je zahvatila i Slavoniju i Liku i zaleđe Dalmacije i otoke. Stanovništvo se preselilo u Zagreb, Istru… Ljudi su išli tamo gdje ima novca i gdje imaju od čega živjeti. To treba reći. … Ovo je sve bavljenje, loše bavljenje, posljedicama tih problema”, kaže.

Markovina kaže i kako bi HDZ-u odgovaralo da Istra i rijeka ne budu jedna izborna jedinica pa da se i tako onemogući IDS kao regionalnu stranku da uđe u Sabor. “Sada je šansa da neka regionalna stranka uđe u Sabor zanemariva”, govori.

“Ustavni sud je politički sud. Od početka gdje se suce bira dogovorom pozicije i opozicije”, govori Markovina podsjećajući na izbor Jasne Omejec u Ustavni sud. “U pravilu donose nešto što odgovara HDZ-u”, kaže.

Markovina kaže i kako HDZ nije u dobroj kondiciji. “HDZ stoji dobro, bolje od oporbe sigurno jer je to najmoćnija politička organizacija. POtpuno preuzet model Saveza komunista samo s drugom ideologijom. Problem je što svi građani koji nisu glasači HDZ-a umorili od HDZ-a, i to odavno. Problem je i što je puno tih ljudi otišlo. Bez obzira na to što HDZ ima limit, ljudi su umorni i od bezidejnosti i slabosti oporbe. Treći razlog, koji je presudan za politički život u Hrvatskoj, današnja Hrvatska nema jasan cilj što sa ovim društvom dalje”, kaže Markovina.

Markovina smatra da je Most dosegao svoj limit, ali da će ipak ući u parlament. Domovinski pokret je izgubio svaki smisao postojanja, smatra on i dodaje da nema izgleda da ova stranka ostane bitan faktor. “Bitno pitanje izbora je hoće li Možemo i SDP napraviti koaliciju i što očekivati od centra oko Puljka i šibenskog župana. Ako bi oni ušli, mogli bi raditi neku alternativu postojećoj vlasti”, zaključuje.

